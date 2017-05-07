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7 мая 2017, 19:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль экс-игрока «Зенита» Гарая помог «Валенсии» разгромить «Осасуну»

«Валенсия» разгромила «Осасуну» в матче 36-го тура испанской Примеры.

Валенсия разгромила <span class=error>Осасуну</span> в матче 36-го тура испанской Примеры. Увеличить
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Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 4:1. «Валенсия» прервала серию из четырёх матчей в турнире без побед.

Дубль оформил экс-игрок «Зенита» Эсекьель Гарай, по разу отличились Симоне Дзадза и Родриго. Единственный мяч гостей забил Мигель Олавиде.

«Валенсия» (43 очка) обошла «Малагу» (42 балла) и переместилась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, но у «Малаги» есть матч в запасе. «Осасуна» (19 очков) занимает последнюю строчку и уже потеряла шансы на сохранение прописки в элите.

7.05.2017 17:15 основной раунд: 36-й тур Mestalla
Валенсия 4:1 Осасуна
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко Петар Васильевич
Голы
22′ Эсекиэль Гарай (Нани) 24
45′ Эсекиэль Гарай (С. Дзадза) 24
70′ Симоне Дзадза (М. Родриго) 12
75′ Морено Родриго 19
35 Мигель Олавиде (А. Беренгер) 90+2′
Составы
Хауме Доменеч 13
Жоау Канселу 2
Эльяким Мангала 5
90+1′ Мартин Монтойя 21
Эсекиэль Гарай 24
Энцо Перес 8
64′ Симоне Дзадза 12
Нани 17
78′ Хосе Гайя 14
Альваро Медран 20
69′ Даниэль Парехо 10
Морено Родриго 19
78′ Карлос Солер 28
Санти Мина 22
25 Сальваторе Сиригу
5 Давид Гарсия 47′
16 Хуан Рафаэль Фуэнтес 77′
22 Никола Вуядинович
8 Горан Чаушич
10 Роберто Торрес
11 Алехандро Беренгер
9 Ориоль Риера
34 Айтор Буньюэль 70′
2 Бесунартеа Хавьер Фланьо
14 Фаусто Тьенса 32′
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас
7 Серхио Леон 78′
35 Мигель Олавиде
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 4
9 Угловые 2
15 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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