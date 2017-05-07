Дубль экс-игрока «Зенита» Гарая помог «Валенсии» разгромить «Осасуну»

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Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 4:1. «Валенсия» прервала серию из четырёх матчей в турнире без побед.

Дубль оформил экс-игрок «Зенита» Эсекьель Гарай, по разу отличились Симоне Дзадза и Родриго. Единственный мяч гостей забил Мигель Олавиде.

«Валенсия» (43 очка) обошла «Малагу» (42 балла) и переместилась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, но у «Малаги» есть матч в запасе. «Осасуна» (19 очков) занимает последнюю строчку и уже потеряла шансы на сохранение прописки в элите.