Дубль экс-игрока «Зенита» Гарая помог «Валенсии» разгромить «Осасуну»
«Валенсия» разгромила «Осасуну» в матче 36-го тура испанской Примеры.
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Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 4:1. «Валенсия» прервала серию из четырёх матчей в турнире без побед.
Дубль оформил
«Валенсия» (43 очка) обошла «Малагу» (42 балла) и переместилась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, но у «Малаги» есть матч в запасе. «Осасуна» (19 очков) занимает последнюю строчку и уже потеряла шансы на сохранение прописки в элите.
Главные тренеры
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Петар Васильевич
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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