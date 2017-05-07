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7 мая 2017, 18:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Божович объявил об уходе с поста главного тренера «Црвены Звезды»

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович после гостевого поражения в матче 34-го тура чемпионата Сербии от «Вождоваца» (2:3) объявил об уходе со своего поста.

Главный тренер <span class=error>Црвены</span> Звезды <span class=error>Миодраг</span> <span class=error>Божович</span> после гостевого поражения в матче 34-го тура чемпионата Сербии от Вождоваца (2:3) объявил об уходе со своего поста. Увеличить
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После этого поражения «Црвена» стала отставать от лидирующего «Партизана» в турнирной таблице на три очка за три тура до конца чемпионата.

«Я больше не являюсь тренером “Црвены Звезды”. И это нормально, учитывая наши последние результаты, за которые я ответственен. Каждый тренер должен быть объективным и честным перед собой. Надеюсь, мой уход поможет команде показать лучшие результаты и выиграть Кубок Сербии», — цитирует Божовича rs.n1info.com.

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