Божович объявил об уходе с поста главного тренера «Црвены Звезды»

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После этого поражения «Црвена» стала отставать от лидирующего «Партизана» в турнирной таблице на три очка за три тура до конца чемпионата.

«Я больше не являюсь тренером “Црвены Звезды”. И это нормально, учитывая наши последние результаты, за которые я ответственен. Каждый тренер должен быть объективным и честным перед собой. Надеюсь, мой уход поможет команде показать лучшие результаты и выиграть Кубок Сербии», — цитирует Божовича rs.n1info.com.