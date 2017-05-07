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7 мая 2017, 18:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Фейенорд» проиграл «Эксельсиору» и отсрочил определение чемпиона Нидерландов

Футболисты «Фейенорда» потерпели крупное поражение от «Эксельсиора» в роттердамском дерби в рамках 33-го тура чемпионата Нидерландов.

Футболисты Фейенорда потерпели крупное поражение от Эксельсиора в роттердамском дерби в рамках 33-го тура чемпионата Нидерландов. Увеличить
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Игра, прошедшая в воскресенье в Роттердаме на поле «Эксельсиора», закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Найджел Хасселбайнк (56-я минута), Стэнли Элберс (59) и Райан Колвейк (65).

За тур до окончания чемпионата «Фейенорд» с 79 очками сохраняет первое место в турнирной таблице, однако отрыв от ближайшего преследователя — амстердамского «Аякса» — сократился до одного балла.

Таким образом, судьба титула будет решаться в заключительном 34-м туре: 14 мая «Фейенорд» примет «Хераклес», а «Аякс» в этот же день в гостях встретится с «Виллемом».

Фейеноорд
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