«Лацио» разгромил «Сампдорию» со счётом 7:3
«Лацио» разгромил «Сампдорию» в матче 35-го тура итальянской Серии А.
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Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 7:3.
У хозяев дубль оформил Чиро Иммобиле (первый мяч — с пенальти), по разу отличились Бальде Кейта, Уэсли Худт, Фелипе Андерсон (с пенальти), Стефан де Врей и Сенад Лулич. У гостей гол забил Кароль Линетти, дубль оформил Фабио Квальярелла (второй мяч — с пенальти).
В других матчах 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» упустил победу над «Фиорентиной» (2:2), а «Болонья» проиграла «Эмполи» со счётом 1:3.
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Марко Джампаоло
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|19
|Удары (всего)
|8
|11
|Удары в створ
|7
|11
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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