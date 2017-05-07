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7 мая 2017, 18:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лацио» разгромил «Сампдорию» со счётом 7:3

«Лацио» разгромил «Сампдорию» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

<span class=error>Лацио</span> разгромил Сампдорию в матче 35-го тура итальянской Серии А. Увеличить
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Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 7:3.

У хозяев дубль оформил Чиро Иммобиле (первый мяч — с пенальти), по разу отличились Бальде Кейта, Уэсли Худт, Фелипе Андерсон (с пенальти), Стефан де Врей и Сенад Лулич. У гостей гол забил Кароль Линетти, дубль оформил Фабио Квальярелла (второй мяч — с пенальти).

В других матчах 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» упустил победу над «Фиорентиной» (2:2), а «Болонья» проиграла «Эмполи» со счётом 1:3.

7.05.2017 16:00 основной раунд: 35-й тур Olimpico
Лацио 7:3 Сампдория
Первый тайм: 5:1
Главные тренеры
Симоне Индзаги Марко Джампаоло
Голы
2′ Бальде Кейта (С. Милинкович-Савич) 14
19′ Чиро Иммобиле 17
36′ Уэсли Худт (С. Лулич) 2
38′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
45′ Стефан де Фрай (Л. Билья) 3
65′ Сенад Лулич (П. Габаррон) 19
70′ Чиро Иммобиле (Б. Кейта) 17
16 Кароль Линетти (Ф. Квальярелла) 32′
27 Фабио Квальярелла (В. Реджини) 72′
27 Фабио Квальярелла 90′
Составы
Томас Стракоша 1
Уэсли Худт 2
Джордан Лукаку 6
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
Сенад Лулич 19
Бальде Кейта 14
Чиро Иммобиле 17
63′ Стефан де Фрай 3
Патрисио Габаррон 4
68′ Лукас Билья 20
Кристиано Ломбарди 25
64′ Сергей Милинкович-Савич 21
Алессандро Мурджа 96
1 Кристиан Пуджони
26 Матиас Сильвестре
37 Милан Шкриньяр 18′
8 Эдгар Баррето
16 Кароль Линетти
23 Филип Джуричич
34 Лукас Торрейра
27 Фабио Квальярелла 78′
5 Жозе Родолфу Пирес Рибейру Додо II 46′
20 Даниэль Павлович
24 Бартош Берешински 68′
22 Якопо Сала
14 Патрик Шик 20′
19 Васко Реджини
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 8
11 Удары в створ 7
11 Угловые 2
13 Фолы 6
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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