«Лацио» разгромил «Сампдорию» со счётом 7:3

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Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 7:3.

У хозяев дубль оформил Чиро Иммобиле (первый мяч — с пенальти), по разу отличились Бальде Кейта, Уэсли Худт, Фелипе Андерсон (с пенальти), Стефан де Врей и Сенад Лулич. У гостей гол забил Кароль Линетти, дубль оформил Фабио Квальярелла (второй мяч — с пенальти).

В других матчах 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» упустил победу над «Фиорентиной» (2:2), а «Болонья» проиграла «Эмполи» со счётом 1:3.