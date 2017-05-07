Райола: Врачи сказали о коленях Ибрагимовича, что не видели ничего подобного

«Ибрагимовичу сделали операцию в Питтсбурге, и теперь он будет реабилитироваться в больнице под присмотром врачей. У Златана настолько сильные колени, что врачи сказали, что никогда не видели ничего подобного. Иметь такие колени после 20 лет карьеры — это нереально. Врачи даже попросили его приехать после завершения карьеры для исследования, поскольку их научно-исследовательский институт занимается изучением коленей и связок», — цитирует Райолу Expressen.