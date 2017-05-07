«Интер» проиграл «Дженоа», «Палермо» потерял шансы сохранить место в Серии А
В матче 35-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на своём поле принимал «Интер».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на 70-й минуте записал на свой счёт Горан Пандев. На 87-й минуте Антонио Кандрева упустил возможность сравнять счёт с пенальти, а на 88-й минуте «Интер» остался вдесятером после удаления Жоффрея Кондогбиа.
«Интер» (56 очков), который не смог победить в седьмом матче Серии А подряд, располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Дженоа» (33) находится на 16-й строчке.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Пескара» уступила «Кротоне» (0:1), а «Кьево» сыграл вничью с «Палермо» (1:1). «Палермо» лишился математических шансов сохранить прописку в Серии А.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter