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7 мая 2017, 18:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» проиграл «Дженоа», «Палермо» потерял шансы сохранить место в Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на своём поле принимал «Интер».

В матче 35-го тура чемпионата Италии <span class=error>Дженоа</span> на своём поле принимал <span class=error>Интер</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на 70-й минуте записал на свой счёт Горан Пандев. На 87-й минуте Антонио Кандрева упустил возможность сравнять счёт с пенальти, а на 88-й минуте «Интер» остался вдесятером после удаления Жоффрея Кондогбиа.

«Интер» (56 очков), который не смог победить в седьмом матче Серии А подряд, располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Дженоа» (33) находится на 16-й строчке.

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Пескара» уступила «Кротоне» (0:1), а «Кьево» сыграл вничью с «Палермо» (1:1). «Палермо» лишился математических шансов сохранить прописку в Серии А.

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