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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29672329/
7 мая 2017, 17:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ливерпуль» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 0:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 66-й минуте капитан хозяев Джеймс Милнер не реализовал пенальти. В последний раз он не забивал с 11-метровой отметки в матчах премьер-лиги в 2009 году.

В турнирной таблице «Ливерпуль» за два тура до конца чемпионата занимает третье место, набрав 70 очков. На один балл от него отстает «Манчестер Сити», имеющий игру в запасе. Первые три команды по итогам сезона сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, четвертая — в квалификационном раунде турнира. «Саутгемптон» с 42 очками идет 10-м.

В следующем туре «Ливерпуль» 14 мая в гостях сыграет с «Вест Хэмом». «Саутгемптон» следующий матч проведет 10 мая, в перенесенной встрече 26-го тура клуб сыграет с «Арсеналом».

7.05.2017 15:30 основной раунд: 36-й тур Anfield Road
Ливерпуль 0:0 Саутгемптон
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрген Клопп Клод Пюэль
Нереализованные пенальти
66′ Дж. Милнер 7
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
89′ Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джеймс Милнер 7
Филиппе Коутинью 10
Эмре Джан 23
Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
87′ Джорджиньо Вайналдум 5
Марко Груич 16
69′ Пеззини Лейва Лукас 21
Адам Лаллана 20
69′ Дивок Ориги 27
Дэниэл Старридж 15
1 Фрэйзер Форстер
2 Седрик Суариш 65′
3 Мая Йосида
21 Райан Бертранд 90+2′
24 Джек Стивенс
8 Стивен Дэйвис
11 Душан Тадич
14 Ориоль Ромеу
16 Джеймс Уорд-Проуз 65′
19 Софьян Буфаль 60′
22 Натан Редмонд
20 Маноло Габбьядини 69′
7 Шейн Лонг
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 0
3 Угловые 6
9 Фолы 4
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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