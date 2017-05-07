«Ливерпуль» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

На 66-й минуте капитан хозяев Джеймс Милнер не реализовал пенальти. В последний раз он не забивал с 11-метровой отметки в матчах премьер-лиги в 2009 году.

В турнирной таблице «Ливерпуль» за два тура до конца чемпионата занимает третье место, набрав 70 очков. На один балл от него отстает «Манчестер Сити», имеющий игру в запасе. Первые три команды по итогам сезона сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, четвертая — в квалификационном раунде турнира. «Саутгемптон» с 42 очками идет 10-м.

В следующем туре «Ливерпуль» 14 мая в гостях сыграет с «Вест Хэмом». «Саутгемптон» следующий матч проведет 10 мая, в перенесенной встрече 26-го тура клуб сыграет с «Арсеналом».