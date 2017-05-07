«Шахтер» уверенно обыграл «Крумкачоў»
В матче 6-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» на своем поле уступили «Шахтеру» (0:2).
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КРУМКАЧЫ — ШАХТЕР — 0:2
Минск. 7 мая. Стадион ФК «Минск». 15.30. Билет — 4−7 рублей (школьникам и пенсионерам — 1 рубль).
Судьи — С. Цинкевич (Осиповичи), О. Маслянко, А. Герасимук (оба — Брест).
КРУМКАЧЫ: Амельченко, Челядинский, Калугин (Санец, 90), Кривулькин, Батищев (Семенов, 81), Скшинецкий, Климович, Шикавка, Талейко (Забун, 75), Иванов, Глеб.
Запасные: Костюкевич, Варванин, Василевский, Трубочкин.
ШАХТЕР: Бушма, Матвейчик, Янушкевич, Олехнович, Алексиевич (Селява, 70), Багарич (Ковалев, 46), Црепуля, Сойри, Рыбак, Позняк, Хижниченко (Януш, 46).
Запасные: Караджов, Бурко, Златков, Шибун.
ГОЛЫ: 0:1 — Рыбак (25). 0:2 — Януш (86).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Црепуля (62). Челядинский (69). Климович (72).
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