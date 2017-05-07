«Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Футболисты «Удинезе» и «Аталанты» разошлись миром в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Удине, закончилась со счетом 1:1. На гол Бриана Кристанте на 41-й минуте у гостей «зебры» ответили точным ударом Стипе Перицы на 53-й.
«Аталанта» с 65 очками занимает пятое место в серии А. «Удинезе» с 44 баллами располагается на 11-й позиции.
Главные тренеры
|Луиджи Дель Нери
|Джанпьеро Гасперини
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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