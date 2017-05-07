«Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу

Игра, прошедшая в воскресенье в Удине, закончилась со счетом 1:1. На гол Бриана Кристанте на 41-й минуте у гостей «зебры» ответили точным ударом Стипе Перицы на 53-й.

«Аталанта» с 65 очками занимает пятое место в серии А. «Удинезе» с 44 баллами располагается на 11-й позиции.