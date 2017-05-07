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7 мая 2017, 17:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Футболисты «Удинезе» и «Аталанты» разошлись миром в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Игра, прошедшая в воскресенье в Удине, закончилась со счетом 1:1. На гол Бриана Кристанте на 41-й минуте у гостей «зебры» ответили точным ударом Стипе Перицы на 53-й.

«Аталанта» с 65 очками занимает пятое место в серии А. «Удинезе» с 44 баллами располагается на 11-й позиции.

7.05.2017 13:30 основной раунд: 35-й тур Dacia Arena
Удинезе 1:1 Аталанта
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Луиджи Дель Нери Джанпьеро Гасперини
Голы
53′ Стипе Перица 18
4 Бриан Кристанте (А.Д. Гомес) 41′
Составы
Орестис Карнезис 1
Данилу Ларанжейра 5
43′ Диас да Силва дал Белу Фелипе 30
Али Аднан 53
88′ Родриго де Пауль 10
Якуб Янкто 14
81′ Эмиль Халльфредссон 23
Сильван Видмер 27
34′ 61′ Андрия Балич 99
Свен Кумс 26
72′ Дуван Сапата 9
Сириль Теро 77
76′ Стипе Перица 18
Эвандру 96
1 Этрит Бериша
3 Рафаэл Толой
5 Андреа Мазиелло 61′
13 Маттиа Кальдара
4 Бриан Кристанте
37 Леонардо Спинаццола
88 Альберто Грасси
29 Андреа Петанья
10 Алехандро Дарио Гомес 62′
87 Антони Мунье
27 Ясмин Куртич 56′ 55′
95 Алессандро Бастони
77 Кристиан Раймонди 45′ 33′
7 Марко Д`Алессандро
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
3 Угловые 5
15 Фолы 19
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Удинезе
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