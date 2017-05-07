Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29672030/
7 мая 2017, 17:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Спортинг» проиграл «Белененсишу» в матче чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Футболисты «Спортинга» уступили «Белененсишу» в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиссабоне, завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Абел Камара (на 65-й минуте, с пенальти), Диниш Алмейда (84) и Гонсалу Силва (88). У «Спортинга» на 52-й минуте забил Бруно Сезар.

«Спортинг» потерпел первое поражение с 4 февраля. «Белененсиш» прервал семиматчевую серию поражений.

Белененсеш
Новости Матчи Состав
Спортинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч