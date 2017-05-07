«Спортинг» проиграл «Белененсишу» в матче чемпионата Португалии по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиссабоне, завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Абел Камара (на 65-й минуте, с пенальти), Диниш Алмейда (84) и Гонсалу Силва (88). У «Спортинга» на 52-й минуте забил Бруно Сезар.

«Спортинг» потерпел первое поражение с 4 февраля. «Белененсиш» прервал семиматчевую серию поражений.