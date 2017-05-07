«Ньюкасл» стал победителем Чемпионшипа, опередив в последнем туре «Брайтон»

В заключительном туре подопечные Рафаэля Бенитеса разгромили на своём поле «Барнли» (3:0), а другом в матче «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл в гостях вничью с «Астон Виллой» (1:1), упустив победу на последних минутах, играя при этом в большинстве.

Таким образом, «Ньюкасл» финишировал на первой строчке, опередив на одно очко «Брайтон». Обе команды вышли в элиту английского футбола напрямую.

В плей-офф за оставшееся место в АПЛ сразятся «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд Таун» и «Фулхэм».

Вылетели из Чемпионшипа «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерхэм Юнайтед».