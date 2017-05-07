«Ньюкасл» стал победителем Чемпионшипа, опередив в последнем туре «Брайтон»
«Ньюкасл Юнайтед» стал победителем английского Чемпионшипа сезона-2016/17.
В заключительном туре подопечные Рафаэля Бенитеса разгромили на своём поле «Барнли» (3:0), а другом в матче «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл в гостях вничью с «Астон Виллой» (1:1), упустив победу на последних минутах, играя при этом в большинстве.
Таким образом, «Ньюкасл» финишировал на первой строчке, опередив на одно очко «Брайтон». Обе команды вышли в элиту английского футбола напрямую.
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Вылетели из Чемпионшипа «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерхэм Юнайтед».
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