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«Сталь» в последнем туре разочаровала. Красноречиво о том матче высказался Леонид Кучук — играли как никак. «Карпаты» же неделю назад перервали свою длительную беспроигрышную серию. Хотя, в соответствии с действиями на поле, поражения львовяне, возможно, не заслуживали. Как бы там ни было, обе команды подошли к сегодняшнему матчу с чувством задолженности. Обе хотели получить моральную компенсацию.

«Карпаты», которые еще, кстати, решают задачу сохранения прописки в элите, вышли в очень близком к оптимальному составе. Не хватало разве что дисквалифицированного Дитятьева. В центре защиты расположились Лобай и Нестеров, часто смещался туда Матвиенко. Евгений Зубейко действовал на правой стороне, левый фланг контролировал Павел Ксенз. Филимонов и Клец расположились в опорной зоне, Худобяк в полузащите действовал с акцентом на правый край. Олег Голодюк работал, похоже, по всей ширине линии полузащиты.

«Сталь» сыграла без Васина и Задераки в основе. Компанию Карикари в нападении составил Роман Дебелко. Карасюк и Каленчук расположились, — традиционно для себя, — в центре поля. Братья Малакяны дополнили линию полузащиты. Александр Бандура подменил дисквалифицированного Панькива на линии ворот, Пашаев, Шабанов, Антон Кравченко и Леандро — линия защиты.

«Карпаты» отличились на стартовом отрезке поединка, хотя игрового преимущества не имели. Львовянам удалось реализовать стандартное положение. Матвиенко выиграл подбор и сбросил мяч на Нестерова, а Андрей с близкого расстояния расстрелял ворота Бандуры.

Гол заставил «Сталь» немного изменить планы. Команда резко включилась в игру, желая как можно скорее сравнять счет. Едва не достиг цели Кваме Карикари, взорвавшись из ничего. Карасюк из глубины поля забросил мяч в штрафную площадку «Карпат», защитники львовян выиграли позиции, но Карикари продавил Матвиенко и очень неожиданно для Боровика пробил по воротам — немного неточно. Дальний удар Филимонова на 25-й минуте можно считать достойным ответом на выпад Карикари.

«Карпаты» выглядели неплохо, но их преимущество в счете нельзя считать закономерностью. С середины первого тайма «Сталь» завладела территорией и почти не отдавала мяч сопернику. Не хватало только остроты впереди. А «Карпаты» даже не пытались противопоставить сопернику контригру. Поэтому мяч находился на половине поля «Карпат», упершись в защитную стену.

Только Кваме Карикари вдохновенно старался пробить этот барьер. На 28-й минуте после нескольких его ударов во владениях Бандуры возникла небольшая паника. Позже нападающий пробил над перекладиной после скидки от Каленчука. А в конце тайма опасный прострел Пашаева не без проблем перехватил Клец. Можно добавить к картине и удар Карасюка. «Сталь» ушла на перерыв без забитого гола, но не без надежды.

Во втором тайме «Сталь» владела территориальным преимуществом постоянно, но по уровню созданной остроты «сталевары» не были впереди. Лишь в конце поединка удалось подтвердить свои претензии… «Карпаты» начали тайм с убийственной возможности. Ксенз на левом фланге накрутил оппонента и подал на дальнюю штангу на Гладкого, Александр пробил головой, но Бандура вытащил мяч из-под перекладины.

«Сталь» не была такой острой — удар Дебелко не нес особой угрозы для Боровика. А «Карпаты» снова огрызнулись. Худобяк получил мяч на левой стороне, отдал передачу на Ксенза, тот подключил Гладкого, дальше передача нашла Клеца. Удар Дмитрия — выше ворот.

Впрочем, «Карпаты» играли с огнем, предоставляя сопернику пространство и позволяя ему подолгу разыгрывать атаки. И вот на 69-й минуте гости таки обожглись. Леандро на левом фланге удержал мяч в пределах поля, атака продолжилась, Васин прострелил с фланга, а Дебелко умело сыграл на опережение — Боровик не рассчитал. «Сталь» не останавливалась. В следующей атаке сразу два фланговых прострела могли принести успех хозяевам. Но сначала надежно за «Карпаты» сыграл Мирошниченко, а затем — Боровик.

И вот — ответ львовской команды. Гладкий хорошо поработал в центральной зоне и отдал классную передачу на Худобяка, Игорь на скорости обыграл Бандуру, пробил по воротам, но Шабанов самоотверженно прикрыл плоскость ворот — счет не изменился. Обе команды демонстрировали достойный, приличный футбол. Чего стоит хотя бы следующий момент «Стали». С дальним ударом Деула не без проблем справился Боровик, Дебелко сыграл на добивании, пробив с отскоком от газона, но вратарь достал и этот мяч.

Наконец, развязка. «Сталь» таки забила второй гол. Леандро подключил Каленчука, тот отпасовал на Карасюка, Роман кивнул инертного Филимонова и нанес шикарный удар — 2:1. Каменчане заслужили этот успех.

Хороший матч, красивые голы, острая борьба и высокое напряжение. То, в чем и нуждается украинский футбол. «Карпаты» и «Сталь» в этом сезоне между собой скучно не играют. Это хорошо.

Украинская Лига Пари-Матч. 28-й тур

7-е мая. Днепр. Стадион «Метеор»

Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков)



«Сталь» (Каменское) — «Карпаты» (Львов) 2:1

Голы: Роман Дебелко 69, Роман Карасюк 88 — Андрей Нестеров 12.

«Сталь»: Александр Бандура — Павел Пашаев, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Леандро — Эдгар Малакян (Денис Васин 59), Роман Карасюк, Максим Каленчук, Гор Малакян (Бой Деул 60) — Роман Дебелко, Кваме Карикари (Максим Задерака 77).

«Карпаты»: Евгений Боровик — Евгений Зубейко (Денис Мирошниченко 46), Андрей Нестеров, Иван Лобай, Николай Матвиенко — Артем Филимонов, Дмитрий Клец — Павел Ксенз (Алексей Гуцуляк 82), Олег Голодюк (Амбросий Чачуа 70), Игорь Худобяк — Александр Гладкий.

Предупреждения: Павел Пашаев 20 — Евгений Зубейко 9, Артем Филимонов 38, Амбросий Чачуа 79, Денис Васин 86.