Халк: Я не вёл себя агрессивно, они пытаются опорочить мой имидж

Представитель «Гуйчжоу Чжичэн» заявил, что бывший футболист «Зенита» ударил помощника главного тренера команды, когда они направлялись в раздевалку.

«К сожалению, они пытаются опорочить мой имидж. Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает. Я просто хочу делать то, что больше всего люблю — играть в футбол! Я счастлив в Китае. Я уважаю всех китайцев», — написал Халк в своём «инстаграме».