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7 мая 2017, 16:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Халк: Я не вёл себя агрессивно, они пытаются опорочить мой имидж

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк ответил на обвинения в том, что он напал на тренера команды соперника в перерыве матча китайской Суперлиги с «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0).

Представитель «Гуйчжоу Чжичэн» заявил, что бывший футболист «Зенита» ударил помощника главного тренера команды, когда они направлялись в раздевалку.

«К сожалению, они пытаются опорочить мой имидж. Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает. Я просто хочу делать то, что больше всего люблю — играть в футбол! Я счастлив в Китае. Я уважаю всех китайцев», — написал Халк в своём «инстаграме».
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