Экс-полузащитник «Спартака» и «Крыльев» Шоавэ стал тренером в Румынии

38-летний специалист возглавил команду «Филиаши», выступающую в третьем по силе дивизионе Румынии.

«Даже не подозревал, насколько тяжело быть тренером. На мой взгляд, это титанический труд! Я всегда хотел стать тренером после окончания игровой карьеры.

Как игрок я был довольно молчаливым, но теперь стал импульсивным. Пытаюсь справиться с этим, потому что не хочу иметь проблем с поведением, как другие тренеры. Мне нравится стиль Гвардиолы — игра в пас и доминирование надо оппонентом. Не люблю защищаться — лучше проиграть 2:3 или 3:4, нежели 0:1, — цитирует Шоавэ Libertatea.