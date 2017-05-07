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7 мая 2017, 15:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-полузащитник «Спартака» и «Крыльев» Шоавэ стал тренером в Румынии

Бывший полузащитник «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химок» Флорин Шоавэ решил заняться тренерской карьерой.

38-летний специалист возглавил команду «Филиаши», выступающую в третьем по силе дивизионе Румынии.

«Даже не подозревал, насколько тяжело быть тренером. На мой взгляд, это титанический труд! Я всегда хотел стать тренером после окончания игровой карьеры.

Как игрок я был довольно молчаливым, но теперь стал импульсивным. Пытаюсь справиться с этим, потому что не хочу иметь проблем с поведением, как другие тренеры. Мне нравится стиль Гвардиолы — игра в пас и доминирование надо оппонентом. Не люблю защищаться — лучше проиграть 2:3 или 3:4, нежели 0:1, — цитирует Шоавэ Libertatea.
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