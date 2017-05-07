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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29671334/
7 мая 2017, 15:22 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Разгневанный решением судьи тренер порвал на себе рубашку

Главный тренер аргентинского «Эстудиантеса» Нельсон Вивас был удален с поля в матче национального чемпионата с «Бока Хуниорс».

Вивас требовал назначения пенальти в пользу своей команды, но судья этого не сделал. Тренер обрушился с ругательствами на бокового арбитра, за что был удален. По пути в раздевалку он разорвал на себе рубашку.

Встреча завершилась со счетом 0:0. «Бока Хуниорс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 49 очками, «Эстудиантес» идет на 6-й строчке, отставая на 8 очков.
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