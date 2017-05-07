Гол Эрнандеса принес «Алавесу» победу над «Атлетиком» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Витории, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 53-й минуте забил Тео Эрнандес.

«Алавес» набрал 51 очко и занимает девятое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 62 баллами идет шестым.