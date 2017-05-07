Гол Эрнандеса принес «Алавесу» победу над «Атлетиком» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. «Алавес» обыграл дома «Атлетик» из Бильбао в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Витории, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 53-й минуте забил Тео Эрнандес.
«Алавес» набрал 51 очко и занимает девятое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 62 баллами идет шестым.
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|10
|6
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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