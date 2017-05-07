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7 мая 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Эрнандеса принес «Алавесу» победу над «Атлетиком» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. «Алавес» обыграл дома «Атлетик» из Бильбао в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Витории, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 53-й минуте забил Тео Эрнандес.

«Алавес» набрал 51 очко и занимает девятое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 62 баллами идет шестым.

7.05.2017 13:00 основной раунд: 36-й тур Mendizorroza
Алавес 1:0 Атлетик
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Эрнесто Вальверде
Голы
53′ Тео Эрнандез (П. Ибаи Гомес) 15
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
Родригу Эли 2
Тео Эрнандез 15
Зухаир Феддаль 24
Маркос Льоренте 6
Мануэль Гарсия 19
36′ Силва Дейверсон 20
Франсиско Фемения Кико 21
67′ Виктор Камараса 8
Рубен Собрино 7
85′ Эдгар Мендес 17
Руано Дельгадо Алексис 4
74′ Перес Ибаи Гомес 11
Гаиcка Токеро 18
26 Кепа Аррисабалага
4 Эмерик Ляпорт 84′
18 Оскар Де Маркос
27 Йерай Альварес
6 Микель Сан-Хосе 56′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
10 Гоньи Икер Муниаин 41′
20 Ариц Адурис
24 Микель Баленсиага 66′ 14′
15 Иньиго Лекуэ
7 Беньят Эчеварриа 79′
17 Микель Рико
11 Иньяки Уильямс 85′
19 Сабин Мерино
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 6
3 Угловые 9
11 Фолы 10
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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