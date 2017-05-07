Конте — в «Барселоне», Слуцкий — в «Челси». Это реально?
Британское издание Daily Express сообщило о том, что летом в «Челси» может произойти тренерская перестановка — якобы Антонио Конте уйдет в «Барселону», а на его место будет назначен Леонид Слуцкий. Вероятна ли эта рокировка? Когда вернется Слуцкий?
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Видимо, что-то случилось...
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КАТАЛОНИЯ НЕ ГОВОРИТ
На первый взгляд, эта новость кажется выдумкой. Да и на второй тоже. Но давайте по порядку.
Ни один тренер не может занять кресло, на котором
Слух отправляет итальянца в «Барселону», где впечатлены работой тренера в
К тому же, нынешний тренер «Челси» привык держать футболистов на коротком поводке,
ЖУРАВЛЬ НЕ НУЖЕН. ПОДОЖДЕМ СИНИЦУ.
Конте еще не доделал работу в «Челси»: да, «синие»
Но давайте ради интереса поддадимся желанию британских СМИ и отправим итальянца в Испанию. В этом случае для Слуцкого вроде бы путь на «Стэмфорд Бридж» открыт. Но!
Не спешите надевать на нашего тренера костюм со львом. «Челси» — прекрасный вариант, от которого трудно отказаться. Однако сейчас говорить об этом преждевременно, потому что уже в
УЗНАВАЕМОЕ ЛИЦО ДЛЯ БРИТАНЦЕВ.
В целом, удивительно, что в английской прессе вообще появилась российская фамилия применительно к большому клубу. На Западе слабо представляют наш футбол и точно не запоминают лица наших тренеров. Свежий пример: заметка Daily Mail перед матчем «Ростова» с «МЮ», в которой тренером
В этом вся суть английских СМИ: они любят генерировать слухи на пустых местах и чаще всего берут то, что лежит на поверхности. А Слуцкий стал там узнаваем: он дал ряд интервью западным изданиям (на английском!) и зачастил на матчи
В общем, для британцев Слуцкий уже не «безымянный русский». Но русский, поэтому его имя можно легко связать с «Челси» Романа Абрамовича.
ВОЗВРАЩАТЬСЯ РАНО?
Англия для Слуцкого в приоритете — это очевидно. Он уже полгода живет на Туманном Альбионе, завершил изучение английского языка в лингвистической школе, продолжает расширять знания самостоятельно. Но не исключен вариант, при котором Леонид Викторович
Достаточно просто перечислить. В ЦСКА он не вернется, о «Спартаке» размышлять странно, в «Локомотиве» остается Семин, а «Краснодар» не собирается увольнять Шалимова. Из оставшихся клубов потянуть Слуцкого могут «Зенит» и, возможно, «Рубин». Однако в Казани, да еще и без еврокубков, его представить непросто — не факт, что этот вариант интереснее Англии. Впрочем, вариант с Питером пока тоже покрыт туманом и рассуждать о нем рановато — нужно как минимум дождаться итогов сезона. Тем более что «Зенит» долгие годы был ориентирован на иностранных специалистов.
Все скорее говорит о том, что Слуцкого надо ждать в одном из английских клубов. Вряд ли в «Челси», хотя уже эта новость говорит о том, что нашего тренера в Англии котируют высоко. А это очень приятно.
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