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КАТАЛОНИЯ НЕ ГОВОРИТ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.

На первый взгляд, эта новость кажется выдумкой. Да и на второй тоже. Но давайте по порядку.

Ни один тренер не может занять кресло, на котором кто-то уже сидит. Поэтому Слуцкому для назначения на этот пост нужно, чтобы из «Челси» ушел Конте.

Слух отправляет итальянца в «Барселону», где впечатлены работой тренера в премьер-лиге и хотят такого же мгновенного эффекта от него и в чемпионате Испании. Каталонцы и вправду еще не объявили имя сменщика Луиса Энрике, хотя уже определились с ним — об этом на днях сказал вице-президент «Барсы» Жорди Местре. Маловероятно, что следующим тренером сине-гранатовых будет именно Конте, ведь его философия совершенно не подходит каталонцам. Итальянец любит тасовать тактические схемы и делает упор на оборону, через которую и закладывается атакующий фундамент его команд. «Барса» же чуть ли не со дня основания делает ставку на контроль мяча и мелкий пас, что не коррелируется со стилем Конте.

К тому же, нынешний тренер «Челси» привык держать футболистов на коротком поводке, из-за чего некоторые не выдерживают (свежий пример — Диегу Коста). А в «Барсе» Месси — царь и Бог, ему и Суаресу с Неймаром нужна полная свобода. Иначе — бунт.

ЖУРАВЛЬ НЕ НУЖЕН. ПОДОЖДЕМ СИНИЦУ.

Конте еще не доделал работу в «Челси»: да, «синие» вот-вот станут чемпионами и, может быть, обладателями Кубка Англии, но в еврокубках Антонио с лондонцами еще не бывал. Да и самому Конте важно довести этот «Челси» до ума и покорить, наконец, полуфинал Лиги чемпионов.

Но давайте ради интереса поддадимся желанию британских СМИ и отправим итальянца в Испанию. В этом случае для Слуцкого вроде бы путь на «Стэмфорд Бридж» открыт. Но!

Не спешите надевать на нашего тренера костюм со львом. «Челси» — прекрасный вариант, от которого трудно отказаться. Однако сейчас говорить об этом преждевременно, потому что уже в мае-июне на Слуцкого наверняка посыплются предложения из других клубов, которые он определенно будет рассматривать. Очевидно, что Слуцкий — топ-тренер (это подтверждал даже экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ»), но прыжок в «Челси» прямо сейчас слишком рискован, пусть и соблазнителен. Возможно, россиянину лучше начать покорение Островов с клуба первенства Англии или второй десятки премьер-лиги. А именно в ближайшие недели станет известен окончательный расклад на следующий сезон, кто-то уйдет в отставку, и картина прояснится.

УЗНАВАЕМОЕ ЛИЦО ДЛЯ БРИТАНЦЕВ.

В целом, удивительно, что в английской прессе вообще появилась российская фамилия применительно к большому клубу. На Западе слабо представляют наш футбол и точно не запоминают лица наших тренеров. Свежий пример: заметка Daily Mail перед матчем «Ростова» с «МЮ», в которой тренером желто-синих называют Ивана Данильянца. Формально это так, но мы-то с вами знаем правду. А британцы могли бы и покопаться и осознать, что настоящий глава команды некогда покорял «Барселону» на «Камп Ноу».

В этом вся суть английских СМИ: они любят генерировать слухи на пустых местах и чаще всего берут то, что лежит на поверхности. А Слуцкий стал там узнаваем: он дал ряд интервью западным изданиям (на английском!) и зачастил на матчи премьер-лиги. Как вы знаете, он регулярно выступает в «СЭ» со своими прогнозами как эксперт Winline — так вот, большинство встреч, на которые дается прогноз, тренер смотрит с трибун вживую.

В общем, для британцев Слуцкий уже не «безымянный русский». Но русский, поэтому его имя можно легко связать с «Челси» Романа Абрамовича.

ВОЗВРАЩАТЬСЯ РАНО?

Англия для Слуцкого в приоритете — это очевидно. Он уже полгода живет на Туманном Альбионе, завершил изучение английского языка в лингвистической школе, продолжает расширять знания самостоятельно. Но не исключен вариант, при котором Леонид Викторович все-таки вернется в Россию, хотя круг клубов узок.

Достаточно просто перечислить. В ЦСКА он не вернется, о «Спартаке» размышлять странно, в «Локомотиве» остается Семин, а «Краснодар» не собирается увольнять Шалимова. Из оставшихся клубов потянуть Слуцкого могут «Зенит» и, возможно, «Рубин». Однако в Казани, да еще и без еврокубков, его представить непросто — не факт, что этот вариант интереснее Англии. Впрочем, вариант с Питером пока тоже покрыт туманом и рассуждать о нем рановато — нужно как минимум дождаться итогов сезона. Тем более что «Зенит» долгие годы был ориентирован на иностранных специалистов.

Все скорее говорит о том, что Слуцкого надо ждать в одном из английских клубов. Вряд ли в «Челси», хотя уже эта новость говорит о том, что нашего тренера в Англии котируют высоко. А это очень приятно.