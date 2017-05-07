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7 мая 2017, 14:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Бразилии утверждают, что «Реал» приобретёт Винисиуса Жуниора за € 45 млн

Мадридский «Реал» договорился с «Фламенго» о трансфере полузащитника Винисиуса Джуниора, сообщает Globo Esporte.

Непосредственно трансфер обойдётся испанскому клубу в € 45 млн, однако с учётом бонусов общая сумма может составить € 61 млн. При этом осуществить переход Винисиус Жуниор сможет лишь после чемпионата мира 2018 года, когда он достигнет совершеннолетия.

Стоит отметить, что бразильцем также интересовалась «Барселона», но она предложила «Фламенго» на € 20 млн меньше. Зарплата футболиста в каталонском клубе составила бы € 7 млн, что сопоставимо с первым контрактом Неймара.

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