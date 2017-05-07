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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29670310/
7 мая 2017, 12:23 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Тренер «Гуйчжоу» обвинил Халка в нападении на своего помощника

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» бразилец Халк, выступающий за клуб «Шанхай СИПГ», обвинен в нападении на тренера «Гуйчжоу». Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявил главный тренер Гуйчжоу Ли Бин бразилец напал на его помощника Ю Мина в перерыве матча с Шанхай СИПГ Увеличить
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В субботу «Шанхай СИПГ», который возглавляет бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, разгромил «Гуйчжоу» со счетом 3:0. После матча главный тренер «Гуйчжоу» Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника Ю Мина.

«В перерыве в подтрибунном помещении Халк оскорблял нашего тренера на английском, мы начали спорить с ним, и он ударил нашего тренера, который упал на землю. Иностранцы приезжают в Китай для развития нашего футбола. Не имеет значения, как вы играете, однако вы не имеете права презирать китайцев, не говоря о том, чтобы бить наших тренеров», — сказал Ли Бин.

«Шанхай СИПГ» опроверг заявления тренера «Гуйчжоу» относительно действий Халка. «Эти утверждения против Халка не соответствуют действительности. Заявления Ли Бина и Ю Мина неуместны, они провоцируют вражду между иностранными футболистами и китайским народом, это влияет на имидж нашего клуба», — говорится в заявлении клуба.

В свою очередь Виллаш-Боаш заявил, что «не знает», о чем говорил Ли Бин.
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