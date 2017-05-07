Бил ли Халк тренера «Гуйчжоу»? «Шанхай» заступился за бразильца
«Шанхай Шанган» выступил в поддержку своего нападающего Халка, которого обвиняют в нападении на одного из тренеров «Гуйчжоу Чжичэн» в перерыве субботнего матча.
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Видимо, что-то случилось...
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Сообщалось, что бразилец ударил и сбил с ног Юй Мина. Мол, Халк сделал это, потому что «презирает китайцев».
«Шанхай Шанган» опровергает появившуюся информацию, которая направлена на то, чтобы «спровоцировать враждебность между иностранными футболистами и гражданами КНР», передает корреспондент South China Morning Post.
Информацию о нападении Халка озвучил на послематчевой
В то же время еще вчера наши китайские коллеги сообщали, что видеокамеры не зафиксировали никаких драк. У китайского тренера, входящего в штаб «Гуйчжоу», нет видимых повреждений.
Так что, по всей видимости, инцидент, если он действительно имел место, не вышел за рамки перебранки. Хотя непонятно на каком языке — китайским Халк не владеет.
Напомним, что вчера «Шанхай Шанган» победил 3:0, а
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