Бил ли Халк тренера «Гуйчжоу»? «Шанхай» заступился за бразильца

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Сообщалось, что бразилец ударил и сбил с ног Юй Мина. Мол, Халк сделал это, потому что «презирает китайцев».

«Шанхай Шанган» опровергает появившуюся информацию, которая направлена на то, чтобы «спровоцировать враждебность между иностранными футболистами и гражданами КНР», передает корреспондент South China Morning Post.

Информацию о нападении Халка озвучил на послематчевой пресс-конференции один из представителей «Гуйчжоу». Якобы конфликт возник в подтрибунном помещении на глазах у главного тренера «Шанхая» Андре Виллаш-Боаша, и остановить стычку удалось только с помощью полиции.

В то же время еще вчера наши китайские коллеги сообщали, что видеокамеры не зафиксировали никаких драк. У китайского тренера, входящего в штаб «Гуйчжоу», нет видимых повреждений.

Так что, по всей видимости, инцидент, если он действительно имел место, не вышел за рамки перебранки. Хотя непонятно на каком языке — китайским Халк не владеет.