Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29669869/
7 мая 2017, 11:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бил ли Халк тренера «Гуйчжоу»? «Шанхай» заступился за бразильца

«Шанхай Шанган» выступил в поддержку своего нападающего Халка, которого обвиняют в нападении на одного из тренеров «Гуйчжоу Чжичэн» в перерыве субботнего матча.

Шанхай <span class=error>Шанган</span> выступил в поддержку своего нападающего <span class=error>Халка</span> которого обвиняют в нападении на одного из тренеров <span class=error>Гуйчжоу</span> Чжичэн в перерыве субботнего матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщалось, что бразилец ударил и сбил с ног Юй Мина. Мол, Халк сделал это, потому что «презирает китайцев».

«Шанхай Шанган» опровергает появившуюся информацию, которая направлена на то, чтобы «спровоцировать враждебность между иностранными футболистами и гражданами КНР», передает корреспондент South China Morning Post.

Информацию о нападении Халка озвучил на послематчевой пресс-конференции один из представителей «Гуйчжоу». Якобы конфликт возник в подтрибунном помещении на глазах у главного тренера «Шанхая» Андре Виллаш-Боаша, и остановить стычку удалось только с помощью полиции.

В то же время еще вчера наши китайские коллеги сообщали, что видеокамеры не зафиксировали никаких драк. У китайского тренера, входящего в штаб «Гуйчжоу», нет видимых повреждений.

Так что, по всей видимости, инцидент, если он действительно имел место, не вышел за рамки перебранки. Хотя непонятно на каком языке — китайским Халк не владеет.

Напомним, что вчера «Шанхай Шанган» победил 3:0, а экс-зенитовец забил один мяч и сделал голевую передачу. В первом тайме арбитр не засчитал два гола «Гуйчжоу».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
06 мая

Мощь дня! Хусаинов ответил Луческу!

Приговоренный к смерти. Трагедия вратаря Мюллера

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"