СМИ: Слуцкий может возглавить «Челси» в случае ухода Конте
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Челси» в случае ухода с поста главного тренера лондонской команды итальянца Антонио Конте, сообщает Daily Express.
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По данным британского издания, «Барселона» хочет, чтобы Конте возглавил команду вместо Луиса Энрике, который уйдет по окончании сезона. Ранее
В случае ухода Конте «Челси» может возглавить Слуцкий. Российский специалист в декабре прошлого года покинул пост главного тренера ЦСКА. С января он находится в Англии и постоянно бывает на матчах «Челси». В апреле Слуцкий заявил, что владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович верит в него и помогает ему освоиться в Англии.
«Челси» под руководством Конте лидирует в чемпионате Англии, набрав 81 очко в 34 турах.
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