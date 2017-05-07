СМИ: Слуцкий может возглавить «Челси» в случае ухода Конте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

читайте также «Барселона» определилась с новым главным тренером

По данным британского издания, «Барселона» хочет, чтобы Конте возглавил команду вместо Луиса Энрике, который уйдет по окончании сезона. Ранее вице-президент испанского футбольного клуба Хорди Местре заявил, что «Барселона» уже определилась с новым главным тренером, но его имя не называется из уважения к Луису Энрике. Также ранее сообщалось, что в услугах Конте заинтересован миланский «Интер».

В случае ухода Конте «Челси» может возглавить Слуцкий. Российский специалист в декабре прошлого года покинул пост главного тренера ЦСКА. С января он находится в Англии и постоянно бывает на матчах «Челси». В апреле Слуцкий заявил, что владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович верит в него и помогает ему освоиться в Англии.

«Челси» под руководством Конте лидирует в чемпионате Англии, набрав 81 очко в 34 турах.