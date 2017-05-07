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7 мая 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Слуцкий может возглавить «Челси» в случае ухода Конте

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Челси» в случае ухода с поста главного тренера лондонской команды итальянца Антонио Конте, сообщает Daily Express.

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить Челси в случае ухода с поста главного тренера лондонской команды итальянца Антонио Конте сообщает Daily Express. Увеличить
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По данным британского издания, «Барселона» хочет, чтобы Конте возглавил команду вместо Луиса Энрике, который уйдет по окончании сезона. Ранее вице-президент испанского футбольного клуба Хорди Местре заявил, что «Барселона» уже определилась с новым главным тренером, но его имя не называется из уважения к Луису Энрике. Также ранее сообщалось, что в услугах Конте заинтересован миланский «Интер».

В случае ухода Конте «Челси» может возглавить Слуцкий. Российский специалист в декабре прошлого года покинул пост главного тренера ЦСКА. С января он находится в Англии и постоянно бывает на матчах «Челси». В апреле Слуцкий заявил, что владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович верит в него и помогает ему освоиться в Англии.

«Челси» под руководством Конте лидирует в чемпионате Англии, набрав 81 очко в 34 турах.

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