Ярмоленко: Стыдно, что в этом году «Динамо» проиграло чемпионство так бездарно
Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мыслями о выступлении команды в текущем сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Столичный клуб, выигрывавший чемпионат Украины два года подряд, проиграл чемпионство «Шахтёру».
«Такой клуб, как «Динамо», не должен оставаться без трофеев. Поэтому мне стыдно, что в этом году мы проиграли чемпионство абсолютно бездарно. Мы растеряли очки там, где не имели права не побеждать по определению.
Не исключаю, что после двух подряд побед в чемпионате некоторые игроки расслабились. У
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