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7 мая 2017, 11:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ярмоленко: Стыдно, что в этом году «Динамо» проиграло чемпионство так бездарно

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мыслями о выступлении команды в текущем сезоне.

Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко поделился мыслями о выступлении команды в текущем сезоне. Увеличить
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Столичный клуб, выигрывавший чемпионат Украины два года подряд, проиграл чемпионство «Шахтёру».

«Такой клуб, как «Динамо», не должен оставаться без трофеев. Поэтому мне стыдно, что в этом году мы проиграли чемпионство абсолютно бездарно. Мы растеряли очки там, где не имели права не побеждать по определению. Из-за этого фактически в чемпионской гонке не участвовали.

Не исключаю, что после двух подряд побед в чемпионате некоторые игроки расслабились. У кого-то уже не та мотивация. Одни люди ушли, другие пришли. В нашем составе немало молодых игроков, которым нужно время, чтобы играть в тот футбол, который требует тренер, — цитирует Ярмоленко «Футбол 24».

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