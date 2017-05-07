Ярмоленко: Стыдно, что в этом году «Динамо» проиграло чемпионство так бездарно

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Столичный клуб, выигрывавший чемпионат Украины два года подряд, проиграл чемпионство «Шахтёру».

«Такой клуб, как «Динамо», не должен оставаться без трофеев. Поэтому мне стыдно, что в этом году мы проиграли чемпионство абсолютно бездарно. Мы растеряли очки там, где не имели права не побеждать по определению. Из-за этого фактически в чемпионской гонке не участвовали.