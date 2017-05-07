БАТЭ разгромил «Славию» в матче 6-го тура чемпионата Беларуси
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ разгромил мозырскую «Славию» в гостевом матче 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Лидеры первенства уже в первом тайме забили 4 мяча, а после перерыва еще дважды поразили ворота Родиона Сямука. Голевой дубль в этой встрече оформил Игорь Стасевич, по голу забили Михаил Гордейчук, Денис Поляков и Валериане Гвилия, еще один мяч в свои ворота отправил защитник мозырян Денис Ковалевский.
Футболисты минского «Динамо» в первом матче после отставки главного тренера Сергея Боровского одолели на своем поле «Гомель» с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 47-й минуте игры забил Антон Сарока.
Еще в одном субботнем поединке «Слуцк» у себя дома переиграл гостей из «Минска» — 2:0. Денис Образов открыл счет на 19-й минуте, а за 10 минут до финального свистка точку поставил Сенин Себаи.
Результаты встреч, состоявшихся 5 мая:
«Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) — 3:1,
«Витебск» — «Городея» — 0:0.
Сегодня пройдут заключительные матчи 6-го тура:
«Крумкачы» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск),
«Нафтан» (Новополоцк) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино),
«Днепр» (Могилев) — «Неман» (Гродно).
Положение в группе лидеров перед сегодняшними играми таково: БАТЭ — 14 очков (разница мячей — 13−4), «Слуцк» — 13 (10−4), «Динамо» (Минск) — 12 (6−2).
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