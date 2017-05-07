«Барса» или Мадрид? Расклады на финише «золотой гонки» в Примере
«Реал» и «Барса» имеют равное количество очков после 36-го тура Примеры. Оцениваем ситуацию в чемпионской гонке на финише сезона.
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«Барселона» и «Реал» выиграли в 36-м туре Примеры, а, значит, два претендента на испанское золото
Формальное преимущество на стороне Мадрида, поскольку «Реал» имеет игру в запасе. Напомним, что команда Зинедина Зидана должна ещё сыграть перенесённый матч 21-го тура с «Сельтой». Встречу в Виго, которая изначально была поставлена в календаре на февраль, отложили на май
Таким образом, график у «Реала» на ближайшие две недели превратился в максимально насыщенный и тяжёлый. Судите сами: 10 мая «сливочные» проведут ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико», 14 мая их ждёт домашняя встреча Примеры с крепкой «Севильей», 17 мая — визит к «Сельте» в Виго, а 21 мая — заключительная игра чемпионата Испании в Малаге. Проходных соперников больше не осталось, каждое сражение требует от команды Зидана стопроцентных усилий. Беречь Криштиану Роналду, Карима Бензема, Луку Модрича, Тони Крооса, Марсело, как было с «Гранадой» и в некоторых других матчах «Реала», уже не получится. Впрочем,
«Барселона» за этот период проведёт всего два матча. Сперва 14 мая каталонцы отправятся в гости к «Лас-Пальмасу», а потом 21 мая примут «Эйбар». Несмотря на то, что «Лас-Пальмас» у целом послабее «Эйбара», Луису Энрике, пожалуй, больше стоит опасаться игры в Гран Канарии. «Лас-Пальмас» типичная домашняя команда. На своём поле она набрала 33 очка, тогда как на выезде всего шесть. Если бы представитель Канарских островов все матчи Примеры играл в родных стенах, боролся бы сейчас за место в Лиге чемпионов, а не оглядывался на зону вылета.
Определённый перевес даёт «Барселоне» регламент чемпионата. Согласно ему, при равенстве очков выше в таблице та команда, которая имеет преимущество по личным встречам. Каталонцы, напомним, разошлись миром с «Реалом» на «Камп Ноу» (1:1), зато в недавнем апрельском матче второго круга победили принципиального противника на «Сантьяго Бернабеу» — 3:2. В той игре Зидан в очередной раз лишился Гарета Бэйла, заработавшего растяжение икроножной мышцы и до сих пор остающегося в лазарете. Валлиец, как и залечивающий повреждение защитник Даниэль Карвахаль, работает по индивидуальной программе. Его возвращение на поле ожидается в середине мая. Понятно, что отсутствие Бэйла никак не увеличивает шансы «Реала» на завоевание первого места.
Горячая тема — встреча 38-го тура Примеры между «Малагой» и «Реалом». Скептики вспоминают «королевское» прошлое главного тренера «Малаги» Мичела, сыгравшего в период с 1982-го по 1996-й годы более четырёхсот матчей за «сливочных». На Мичела уже идёт колоссальное давление для того, чтобы он не помог «Реалу» набрать лёгкие три очка.
— Это мой «Реал», но ведь это и моя «Малага». Я должен выполнить всё, чему меня учили. Должен уважать турнир и стараться побеждать всегда. Мои футболисты не поймут меня, если в этот день я буду смотреть в другую сторону… Как я могу сказать игрокам, что мы сдаём игру? — сказал в интервью сам Мичел. Ранее тренер выражал мысль, что «Реал» выиграет Примеру и без помощи его команды.
В конфликт ввязался президент «Малаги» Абдулла бин Нассер
Между тем, по данным испанских СМИ «Малага» заработает миллион евро, если победителем чемпионата Испании станут «сливочные». Всё дело в трансфере
Что касается премий игрокам и тренерам от собственного руководства, то испанская пресса сообщала о намерении президента «королевского клуба» Флорентина Переса выплатить команде 40 млн евро в случае выигрыша Примеры и Лиги чемпионов.
— Сейчас все только и говорят, что «Барселона» победит в чемпионате Испании, а «Реал» ничего не стоит, — заявил Зидан после 2:3 в «класико». — Мы не можем помешать людям говорить. Но я, как и вы, знаю, что это не так.
Действительно, всё
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