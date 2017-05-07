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7 мая 2017, 10:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» определилась с новым главным тренером

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал, что клуб уже нашел замену Луису Энрике на посту главного тренера, но не стал говорить кто этот человек.

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В марте Луис Энрике объявил, что по окончании сезона покинет пост главного тренера сине-гранатовых.

Среди кандидатов упоминались Хуан Карлос Унсуэ, являющийся ассистентом Луиса Энрике, а также Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Рональд Куман («Эвертон»).

«Мы уже выбрали ему замену, но не будем сообщать о нашем решении сейчас из уважения к Луису Энрике», — цитирует Местре интернет-издание Goal со ссылкой на TV3.

Стоит отметить, что многие футболисты «Барселоны» поддерживают кандидатуру ассистента Луиса Энрике.

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