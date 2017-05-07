«Барселона» определилась с новым главным тренером
Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал, что клуб уже нашел замену Луису Энрике на посту главного тренера, но не стал говорить кто этот человек.
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В марте Луис Энрике объявил, что по окончании сезона покинет пост главного тренера
Среди кандидатов упоминались Хуан Карлос Унсуэ, являющийся ассистентом Луиса Энрике, а также Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Рональд Куман («Эвертон»).
«Мы уже выбрали ему замену, но не будем сообщать о нашем решении сейчас из уважения к Луису Энрике», — цитирует Местре
Стоит отметить, что многие футболисты «Барселоны» поддерживают кандидатуру ассистента Луиса Энрике.
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