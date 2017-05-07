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7 мая 2017, 9:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

The Telegraph: «Бавария» готова заплатить 65 млн евро за Алексиса Санчеса

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Немецкая «Бавария» готова заплатить английскому «Арсеналу» €65 млн за чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Ранее сообщалось что представители мюнхенского клуба провели переговоры с агентом игрока с которым были обговорены финансовые детали контракта. Увеличить
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Ранее сообщалось, что представители мюнхенского клуба провели переговоры с агентом игрока, с которым были обговорены финансовые детали контракта.

Контракт 28-летнего Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 45 матчей в различных турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 18 результативных передач.

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