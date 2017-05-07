The Telegraph: «Бавария» готова заплатить 65 млн евро за Алексиса Санчеса
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Немецкая «Бавария» готова заплатить английскому «Арсеналу» €65 млн за чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
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Ранее сообщалось, что представители мюнхенского клуба провели переговоры с агентом игрока, с которым были обговорены финансовые детали контракта.
Контракт 28-летнего Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 45 матчей в различных турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 18 результативных передач.
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