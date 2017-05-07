Палкин: Поздравляю болельщиков с первым чемпионством «Шахтёра» вне дома

«Шахтёр» выиграл у «Зари» в матче шестого тура плей-офф чемпионата УПЛ и гарантировал себе титул.

«Для «Шахтёра» это первое чемпионство вне дома — я хочу поздравить наших болельщиков. Тех, кто поддерживал нас во Львове, Запорожье, Киеве и Харькове. Особо хочу поздравить наших донецких болельщиков, которые не смогли видеть игру вживую. Мы представляем, насколько это сложно. Это чемпионство — для них.

Хочу поздравить тренерский штаб, который провёл хорошую работу. Мы стали чемпионами в десятый раз. Но особенно я хочу поздравить президента нашего клуба. Он полностью отдаёт «Шахтёру» душу и сердце, и с такой отдачей мы должны быть чемпионами в каждом сезоне.

Это чемпионство желанно, как никогда. Мы выступаем не в Донецке, не на своем стадионе. Мы не тренируемся на своей базе. А главное — играем без наших болельщиков. И мы достойно прошли этот сезон, став чемпионами.

Некоторые клубы после десяти чемпионств добавляют к своему логотипу звездочку. Будет ли это делать «Шахтёр»? Будем решать. По большому счету, это маркетинговый ход. Проанализируем, что он нам даст, и обсудим все за и против, — приводит слова Палкина официальный сайт клуба.