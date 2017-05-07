«Портсмут» стал чемпионом английской второй лиги
«Портсмут» одержал победу в 46-м туре английской второй лиги над «Челтнем Таун» со счётом 6:1, набрал 87 очков и завоевал чемпионский титул четвёртого дивизиона Англии — впервые в своей истории.
Со следующего сезона «Портсмут» будет выступать в первой лиге — третьем дивизионе английского чемпионата. Кроме того, повышения в классе также добились «Плимут Аргайл» и «Донкастер Роверс».
Вторую лигу покинули «Хартпул Юнайтед» (впервые за 96 лет) и «Лейтон Ориент» (впервые за 112 лет).
«Портсмут» является двукратным обладателем Кубка Англии — этот трофей покорялся клубу в 1939 и 2008 годах. Команда покинула АПЛ в 2010 году.
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