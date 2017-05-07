«Динамо» побеждает без Боровского. Алим Селимов: тренеры приходят и уходят

Если белорусский футбол — ваша страсть, то вы в курсе, что исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Сергея Боровского назначен его тезка Гуренко.

И что команду к матчу с «Гомелем» готовил тренерский штаб во главе с Игорем Гуриновичем, в то время как сам Сергей Витальевич находится в стационаре под наблюдением врачей после плановой операции.



Я каждый день приезжал к нему в больницу, рассказывал, как прошла тренировка, — рассказывает на пресс-конференции Андрей Лаврик. — Гуренко давал мне полный план работы с командой. Вместе с коллегами мы его обсуждали и использовали. А состав на игру с «Гомелем» определял Игорь Николаевич Гуринович.

Когда Сергей Витальевич приступит к своим обязанностям?

По показаниям врачей, это случится через три дня. Но, судя по его оптимистичному голосу, это может произойти уже послезавтра — в понедельник.

Коренных изменений в стартовом составе «Динамо» с уходом Боровского не случилось. Впрочем, едва ли стоило ожидать обратное. Столичный клуб использовал всю ту же схему с тремя центральными защитниками, в которую с первых минут был определен 19-летний Максим Швецов. Давид Луис нового поколения уже дебютировал в этом сезоне в кубковом матче с брестским «Динамо», однако с тех пор игровой практики в первой команде не имел.



Со Швецовым я не работал, но за парнем слежу, — говорит главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис. — У Максима хорошее понимание игры, нормальная скорость. Посмотрим, сумеет ли он закрепиться в составе. После игры с брестчанами он перестал попадать не только в основной состав, но и на скамейку запасных….

Есть надежда, что с приходом Гуренко в основной команде «Динамо» увеличится количество молодых?

Думаю, да. Впрочем, все тренеры поначалу говорят, что будут доверять молодым. А получается порой иначе. К сожалению, очень мало игроков молодежной сборной имеет постоянную практику в клубе. А есть команды, в которых молодых игроков вообще нет. В «Витебске», «Городее» и «Слуцке» нет ребят, которые могут быть интересны молодежной сборной. Это никуда не годится! Сейчас у парней начинается самый игровой возраст. Если они в не играют в 20 лет, то когда начнут? В 25? В этом возрасте иногда уже надо заканчивать….

Людас Ионович обеспокоен — понять можно. Но за минчан в этом плане, судя по всему, волноваться не стоит. Сергей Гуренко хорошо знаком с молодежью «Динамо» и наверняка «подтянет» в основной состав несколько новых имен.



Я тоже на это очень надеюсь, все-таки если не давать молодым играть, то они не будут прогрессировать, — отмечает генеральный директор «Динамо» Алим Селимов. — У нас, к сожалению, ребята играют до определенного уровня, а в переходном периоде просто пропадают. Нужно растить своих, давать им шанс проявить себя в первой команде. В прошлом году тренерский штаб от безысходности поставил в состав Никиту Капленко. Сейчас это игрок основного состава, без которого команде очень трудно. Мы очень хотим, чтобы воспитанники «Динамо» составляли костяк команды.

На кандидатуре Гуренко остановились сразу? Рассматривались ли другие варианты?

Были и другие кандидаты, но, обсудив ситуацию с руководством клуба и председателем, приняли такое решение. Гуренко как никто другой сегодня знает и понимает, что необходимо «Динамо». Сергей в структуре клуба почти два года, хорошо знает молодых ребят. Смотрите: на матч с «Гомелем» в запасе появился Артем Кийко. Думаю, он мог бы даже выйти на поле, но тренеры решили не рисковать — поединок был напряженным.

Боровский сказал, что уважает решение клуба расстаться с ним…

Сергей Владимирович воспитанный человек, к которому я очень хорошо отношусь. Однако это футбол: тренеры приходят и уходят. Все видели, что у команды не пошла игра в этом сезоне. Три-четыре матча «Динамо» показывало не лучший футбол. Говорить можно многое, но мы все видим на поле. Исходя из результата было принято решение расстаться с Боровским. Повторюсь, с Сергеем Владимировичем у нас остаются хорошие отношения. Мы пожали руки и расстались без обид.

Что должно случиться, чтобы Гуренко избавился от приставки «и.о» к должности?

Давайте подождем.

***



Первый тайм получился настолько скучным, что не выдержал даже известный специалист Владимир Курнев: «До чего вы довели минское “Динамо”?! Это же порнография! Ну, невозможно смотреть!» Владимира Борисовича как будто услышал форвард минчан Антон Сарока. В начале второй половины игрок, на которого делал ставку Боровский, открыл счет голам в новом сезоне. Забитый гол придал динамовцам уверенности, команда стала смелее идти вперед.



Просто не хотелось наступать на те же грабли и первыми пропускать, — отмечает вратарь «Динамо» Андрей Климович. — Поэтому сыграли понадежнее. Понимали, что если пропустим, то нужно будет отличаться дважды. А голы команде даются очень тяжело. После забитого гола действительно стало полегче. Но сама игра оставляет желать лучшего.

Для игроков отставка Боровского стала неожиданностью?

Если честно, то да. Все-таки прошло всего лишь пять туров. Думали, что еще какое-то время Сергей Владимирович будет руководить командой. Но наше дело — играть, руководство же решает свои задачи.

Боровский как-то попрощался с командой?

Да, пожал каждому руку.

С Гуренко успели познакомиться?

Еще нет. К матчу нас готовили помощники Сергея Витальевича: Андрей Иванович Лаврик и Игорь Николаевич Гуринович.

В тренерском штабе остались те же люди, поменялся только тренер вратарей (вместо Андрея Ашихмина данную должность занял Александр Мартешкин — прим. pressball.by). Тренировочный процесс чуть-чуть изменился, но прошло только три дня….

На 75-й минуте Сарока мог оформить дубль, но, обыграв в штрафной защитника «Гомеля», неудачно попал по мячу. Антон метил в дальний угол, но послал мяч к «тракторовской» горочке. 1:0 — так и закончили.



Абсолютно незаслуженное поражение, — возмущается главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко. — В первом тайме мы переиграли «Динамо». Да, не создали уймы опасных моментов, но возможности забить имели. Есть большие вопросы в плане судейских трактовок. Может, я не понимаю чего-то, но когда пять раз оказывается помощь игрокам, производится шесть замен, а к основному времени добавляется всего лишь три минуты… Когда мяч попадает в руку динамовцу — мяч нашел руку, а когда нашему футболисту — рука нашла мяч. Ну, ладно, это рабочие моменты.



Матч, как вы видите, оказался не совсем легким, — резюмирует игру Алим Селимов. — Предыдущие поединки тоже давались тяжело. Чемпионат подравнялся, явного лидера в нем нет. У этого много причин: весенний футбол, весенние поля, не лучшая форма у команд… «Гомель» молодцы, создали несколько опасных моментов у наших ворот. Но динамовские ребята выполнили установку — набрали три очка….

ДИНАМО — ГОМЕЛЬ — 1:0

Минск. 6 мая. Стадион «Трактор». 18.00. 1200 зрителей.

Судьи — Д. Дмитриев (Фаниполь), А. Вашкевич (Молодечно), С. Жардецкий (Минск); С. Цинкевич (Осиповичи), С. Гораютин (Минск).

ДИНАМО: Климович, Кузьменок, Швецов, Галович, Остроух (Назаренко, 90), Быков, Капленко, Николич (Премудров, 84), Сарока, Бегунов (к), Хващинский (Лукич, 79).

Запасные: Игнатович, Демидович, Кийко, Чиж.

ГОМЕЛЬ: Руденок, Сазонович, Чмыриков, Трояков, Юденков, Елезаренко (Жесткин, 83), Карницкий, Милевский, Теслюк, Рожков (к) (Нивалдо, 70), Адомако (Ситко, 74).

Запасные: Ковалев, Евг. Барсуков, Гомза, Дурай.

ГОЛ: 1:0 — Сарока (47).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кузьменок (44).



Николай ИВАНОВ, Александр ДОБРИЯН (фото)