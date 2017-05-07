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7 мая 2017, 0:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» потерял очки на своём поле в Серии А впервые с 23 сентября 2015 года

«Ювентус» ушел от поражения в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино».

<span class=error>Ювентус</span> ушел от поражения в матче 35-го тура итальянской Серии А с <span class=error>Торино</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Торино на стадионе «Ювентус» и завершилась со счетом 1:1.

В дебюте второго тайма Адем Ляич пробил над стенкой в ближнюю девятку, мяч рикошетом от перекладины залетел точно в створ. На 57-й минуте Африей Аква подкатился сбоку и попал сначала в мяч, но после того попал по голеностопу Марио Манджукичу. Судья показал Акве желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

На 92-й минуте Гонсало Игуаин обработал мяч на границе штрафной, развернулся, сдвинулся в центр и с 20 метров пробил низом в угол.

«Ювентус» не терял очки на своем поле в Серии А с 23 сентября 2015 года, когда сыграл вничью с «Фрозиноне» (1:1). После этого туринцы выиграли 33 матча подряд. Беспроигрышная серия «Юве» в чемпионате Италии на своём поле длится 36 матчей.

«Ювентус» (85 очков) занимает первое место в Серии А, опережая «Наполи» на 8 очков. «Торино» (50 баллов) — девятый.

6.05.2017 21:45 основной раунд: 35-й тур Juventus Stadium
Ювентус 1:1 Торино
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Синиша Михайлович
Голы
90+2′ Гонсало Игуаин 9
10 Адем Ляич 52′
Составы
Норберту Мурара Нету 25
Мехди Бенатиа 4
Леонардо Бонуччи 19
Штефан Лихтштайнер 26
Сами Хедира 6
76′ Хуан Куадрадо 7
51′ Квадво Асамоа 22
Марио Манджукич 17
56′ Стефано Стураро 27
Гонсало Игуаин 9
69′ Томас Ринкон 28
Миралем Пьянич 5
53′ 80′ Пауло Дибала 21
Алекс Сандру 12
21 Джо Харт
3 Кристиан Молинаро 42′
7 Давиде Дзаппакоста
13 Лука Россеттини
24 Эмилиано Моретти 13′
6 Африйе Акуа 38′ 58′
9 Андреа Белотти
10 Адем Ляич
8 Даниэле Базелли 75′
22 Джоэль Оби
14 Сильва Яго Фальке 83′
19 Хуан Итурбе
31 Лукас Бойе 63′
15 Марко Бенасси
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
12 Угловые 1
14 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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