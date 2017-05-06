Полтинник Месси, скандальный гол Ройса в схватке за бронзу
«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.
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ИСПАНИЯ
«Атлетико» — «Эйбар» — 1:0 (Сауль, 69).
В пятницу «матрасники» получили второй кряду подарок от снова не сумевшей победить «Севильи» и после субботней победы фактически гарантировали себе третью строчку и место в групповом турнире Лиги чемпионов. Тем не менее, первый тайм завершился без голов, что в этом чемпионате случилось в половине матчей команды Диего Симеоне — в 18 из 36. Впрочем, не менее часто «Атлетико» дожимает своих соперников после перерыва. На этот раз это удалось благодаря дальнему удару Сауля, чьи голы практически всегда гарантируют команде успех (+19=2). Отличиться ему помогли не только отдавший передачу с фланга и не доигравший матч
«Барселона» — «Вильярреал» — 4:1 (Неймар, 21. Месси, 45, 82, с пенальти. Луис Суарес, 68 — Бакамбу, 32).
Самой обсуждаемой новостью из стана каталонцев стал предложенный клубом новый контракт для Месси. Вчера сообщалось, что Лео его отклонил, а сегодня аргентинец продемонстрировал: для него не жалко никаких денег. Для начала он помог вернувшемуся на «Камп Ноу» после дисквалификации Неймару забить девятый гол в девятом матче против «подводников». Сам Месси при этом добился более эпического достижения: он восьмой сезон ла лиги подряд поражает цель не менее 20 раз и отдает не менее 10 результативных передач. Дальний же удар маленького волшебника перед уходом на перерыв получился юбилейным в квадрате.
АНГЛИЯ
НЕТ АГУЭРО? НЕТ ПРОБЛЕМ!
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 5:0 (Сильва, 2. Компани, 48. де Брейне, 59. Стерлинг, 82. Отаменди, 90+2).
Если борьба за чемпионство после пятничного поражения «Тоттенхэма» приказала долго жить, то сражение за две оставшихся вакансии в лигочемпионской четверке идет полным ходом. Едва не проигравшие туром ранее «Мидлсбро» «горожане» на финишной прямой лишились не только права на ошибку, но и бомбардира Агуэро. Без аргентинца они, впрочем, выиграли уже шесть матчей из семи, и его потерю перевешивало отсутствие в составе гостей столпа их обороны Сако. Чтобы продемонстрировать это, открывшему счет Сильве потребовалось 114 секунд. Столь быстро команда Хосепа Гвардьолы не забивала с февраля 2015-го, а для испанского хавбека этот мяч стал 50-м за «Ман Сити».
«Кристал Пэлас» периодически напрягал манчестерскую оборону, лидер которой Компани рассудил, что лишний риск лучше исключить и, подключившись на розыгрыш углового, вогнал мяч в «девятку». Это было историческое событие, ведь «Этихад» не видел голов перманентно травмированного капитана почти два года. Из лондонцев словно выпустили воздух, и проиграть они могли гораздо крупнее, превзойдя собственный антирекорд 1994 года (1:6 от «Ливерпуля»).
Так, незадолго до гола де Брейне Кевину в очередной раз не повезло. Если быть совсем точным — в девятый: именно столько его ударов в чемпионате пришлись в каркас ворот, а это втрое больше, чем у любого игрока
ГЕРМАНИЯ
ШТАРКЕ СПАСАЕТ ЧЕМПИОНА, «ЛЕЙПЦИГ» В ГРУППОВОМ ТУРНИРЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.
«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» — 2:1 (Ройс, 4. Обамеянг, 82 — Крамарич, 86, с пенальти).
Сражение за третье место и прямую путевку в Лигу чемпионов стало гвоздем тура. Нуждавшиеся в победе «шмели» сразу обрушились на ворота «деревенских» и забили быстрый гол. На него хозяева наиграли, что, впрочем, не отменяет ошибку судейской бригады Брыха, проглядевшую очевидный офсайд у Ройса. Между тем, этот просчет может стоить нескольких миллионов недополученной прибыли, и дает козыри тем, кто требует немедленного введения в футболе видеоповторов. Они бы разглядели и лишнее касание Кастро, и все детали атаки, завершившейся назначением пенальти. Рукой защитник «Хоффенхайма» действительно сыграл, но ею же, похоже, коснулся мяча и отдававший передачу в штрафную Ройс.
Градус скандала чуть понизил промах Обамеянга с 11-метровой отметки — уже третий при четырех последних подходах габонца к «точке». Хотя, ненадолго, потому что до перерыва случилось еще несколько спорных ситуаций. Так, арбитр не среагировал на эпизод, когда Папастотопулос в своей штрафной едва не снял футболку с Вагнера. Когда этот форвард в концовке все же заработал пенальти, его, в сравнении с описанным выше эпизодом, едва коснулись. Это случилось уже после того, как Обамеянг сравнялся с Левандовски в списке лучших снайперов чемпионата, и именно его 28-й гол оказался победным. Африканцу осталось всего три точных удара до клубного рекорда сезонной результативности, который установил в сезоне-1965/66 Лотар Эммерих. Тем временем, другое высшее достижение «Боруссии» уже побил полузащитник Бендер, необычайно быстро — всего за 157 матчей — добравшийся до своей 100-й победы в бундеслиге.
«Бавария» — «Дармштадт» — 1:0 (Бернат, 18).
Игра в Мюнхене была интересна, как первое явление команды Карло Анчелотти перед своими болельщиками после завоевания чемпионского титула. Гости на этом праздники жизни были не просто чужими — они еще и утратили даже теоретические шансы на сохранение прописки в бундеслиге, а предшествовавшая визиту на «Альянц Арену» серия из трех побед лишь тешила самолюбие «лилий». Это чувство ушло, когда оборону гостей запутали организовавшие взятие ворот Рибери и Бернат. О разнице в классе лучшего всего говорил тот факт, что за первые 45 минут хотя бы один удар по воротам нанес каждый из полевых игроков «Баварии». Даже странно, что все ограничилось одним голом, причем чемпионы едва не упустили победу. Ее сохранил Штарке, на 86-й минуте парировавший пенальти в исполнении Хамита Алтынтопа.
«Герта» — «РБ Лейпциг» — 1:4 (Хедира, 85, в свои ворота — Вернер, 11, 54. Зельке, 89, 90+2).
Пытающаяся попасть в Лигу Европы «Старая дама» ничего не смогла поделать с главным немецким бомбардиром сезона Вернером. Хотя, тут стоит оговориться, потому что голкипер берлинцев Ярстейн одно взятие ворот «быкам» подарил, поскользнувшись при попытки выбить мяч. Это, впрочем, не отменяет достижений снайпера гостей, заставившего футбольных историков заняться поисками аналогов его достижениям. В итоге выяснилось, что игрок новичка бундеслиги не забивал 19 мячей с сезона-2006/07, когда в «Бохуме» зажигал грек Гекас, а такой результативности у 21-летних немецких футболистов не было и вовсе с чемпионата-1974/75, когда 24 гола наколотил Дитер Мюллер. Но главное, что благодаря этому успеху и поражению «Хоффенхайма» команда Ральфа Хайзенхюттля гарантировала себе место в групповом раунде Лиге чемпионов.
ИТАЛИЯ
БЕНЕФИС ЮБИЛЯРА.
«Наполи» — «Кальяри» — 3:1 (Мертенс, 2, 50. Инсинье, 67 — Фариас, 90+3).
Подарок для отмечавшего 30-летие Мертенса не заставил себя ждать. На все ушла 1 минута и 54 секунды, а преподнесли презент юбиляру отдавший уже восьмую в сезоне голевую передачу лучший
Портить такое красивое сочетание Дрис не стал, но и не успокоился, отдав голевую передачу Инсинье. Подписавший недавно новый контракт с «Наполи» форвард в фирменном стиле закрутил мяч в дальний верхний угол, улучшив персональный рекорд результативности до 15 точных ударов. Но главное — неаполитанцы обошли «Рому» в борьбе за второе место и соответственно путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, и завтра, как и поклонники непримиримого соперника «Ювентуса», будут болеть за встречающийся с римлянами «Милан».
ФРАНЦИЯ
СВЕРШЕНИЯ КАВАНИ, «МОНАКО» ВСЕ БЛИЖЕ К ТИТУЛУ.
«ПСЖ» — «Бастия» — 5:0 (Лукас Моура, 32. Верратти, 35, Кавани, 76, 89. Маркиньюс, 82).
Парижане, перед которыми замаячила сомнительная перспектива финишировать третьими, на два тура лишились дисквалифицированных Ди Марии и Мотты. Иди речь о Лиге чемпионов, потери считались бы серьезными, но на внутренней арене для Унаи Эмери это не проблема. В отчетной игре все стало ясно к середине первого тайма, когда забивающий исключительно на «Парк де Пренс» Верратти нанес потрясающий по силе и точности сверхдальний удар в ближнюю «девятку». А после перерыва пробил час Кавани, дубль которого позволил ему с 86 голами выйти на второе место в списке лучших снайперов парижского клуба за всю историю выступлений в лиге 1.
«Нанси» — «Монако» — 0:3 (Бадила, 3, в свои ворота. Бернарду Силва, 40. Лемар, 86).
После предметного урока от «Ювентуса» монегаски сами превратились в строгого профессора, не принявшего экзамен у студентов из «Нанси». Леонарду Жардим в успехе не сомневался, оставив в запасе Мбаппе, а результат к 40-й минуте обеспечили автогол хозяев и стремительная контратака с участием Лемара и нанесшего удар головой Бернарду Силвы. Подвел черту уже сам Лемар, еще на шаг приблизивший «Монако» к чемпионскому титулу при участии все же вышедшего на поле и сделавшего результативный пас Мбаппе.
ЦИФРЫ ДНЯ.
1-м алжирским футболистом, проведшим 100 матчей в
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