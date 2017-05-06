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6 мая 2017, 23:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты ПАОКа завоевали Кубок Греции, обыграв в финале АЕК

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Футболисты ПАОКа стали обладателями Кубка Греции сезона-2016/17, обыграв в финале афинский АЕК.

Встреча, прошедшая в субботу в греческом Волосе, завершилась победой команды из Салоников со счетом 2:1. У ПАОКа мячи забили Диего Бисесвар (24-я минута) и Педро Энрике (81), у АЕКа отличился Лазарос Христодулопулос (26).

Начало матча было отложено примерно на полчаса из-за беспорядков, вспыхнувших на стадионе незадолго до времени стартового свистка. Как сообщают местные СМИ, фанаты обеих команд устроили массовую драку на трибунах арены, используя сидения, палки и пиротехнические средства.

ПАОК завоевал свой пятый в истории Кубок Греции. Ранее футболисты из Салоников выигрывали национальный трофей страны в 1972, 1974, 2001 и 2003 годах.

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Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка Греции

Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка Греции

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более десяти футбольных болельщиков были доставлены в больницу после вооруженных столкновений фанатов перед финальным матчем Кубка Греции между ПАОКом и АЕКом. Об этом сообщает агентство France Presse.
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