Футболисты ПАОКа завоевали Кубок Греции, обыграв в финале АЕК

Встреча, прошедшая в субботу в греческом Волосе, завершилась победой команды из Салоников со счетом 2:1. У ПАОКа мячи забили Диего Бисесвар (24-я минута) и Педро Энрике (81), у АЕКа отличился Лазарос Христодулопулос (26).

Начало матча было отложено примерно на полчаса из-за беспорядков, вспыхнувших на стадионе незадолго до времени стартового свистка. Как сообщают местные СМИ, фанаты обеих команд устроили массовую драку на трибунах арены, используя сидения, палки и пиротехнические средства.

ПАОК завоевал свой пятый в истории Кубок Греции. Ранее футболисты из Салоников выигрывали национальный трофей страны в 1972, 1974, 2001 и 2003 годах.