Футболисты ПАОКа завоевали Кубок Греции, обыграв в финале АЕК
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Футболисты ПАОКа стали обладателями Кубка Греции сезона-2016/17, обыграв в финале афинский АЕК.
Встреча, прошедшая в субботу в греческом Волосе, завершилась победой команды из Салоников со счетом 2:1. У ПАОКа мячи забили Диего Бисесвар (24-я минута) и Педро Энрике (81), у АЕКа отличился Лазарос Христодулопулос (26).
Начало матча было отложено примерно на полчаса
ПАОК завоевал свой пятый в истории Кубок Греции. Ранее футболисты из Салоников выигрывали национальный трофей страны в 1972, 1974, 2001 и 2003 годах.
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