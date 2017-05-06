«Реал» разгромил «Гранаду» и догнал по очкам «Барселону»

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Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 4:0 в пользу мадридской команды.

По два мяча в составе «сливочных» забили полузащитник Хамес Родригес и нападающий Альваро Мората.

«Реал» набрал 84 очка и догнал «Барселону», которая идёт на первом месте по дополнительным показателям. При этом мадридский клуб провёл на один матч меньше, чем каталонский. «Гранада» (20) занимает 19-ю позицию и уже потеряла шансы на выживание.