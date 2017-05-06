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6 мая 2017, 23:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» разгромил «Гранаду» и догнал по очкам «Барселону»

«Реал» разгромил «Гранаду» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Реал разгромил Гранаду в матче 36-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 4:0 в пользу мадридской команды.

По два мяча в составе «сливочных» забили полузащитник Хамес Родригес и нападающий Альваро Мората.

«Реал» набрал 84 очка и догнал «Барселону», которая идёт на первом месте по дополнительным показателям. При этом мадридский клуб провёл на один матч меньше, чем каталонский. «Гранада» (20) занимает 19-ю позицию и уже потеряла шансы на выживание.

6.05.2017 21:45 основной раунд: 36-й тур Nuevo Los Carmenes
Гранада 0:4 Реал
Первый тайм: 0:4
Главные тренеры
Тони Адамс Зинедин Зидан
Голы
10 Хамес Родригес (Л. Васкес) 3′
10 Хамес Родригес (Фабиу Коэнтрау) 11′
21 Альваро Мората (Л. Данилу) 30′
21 Альваро Мората (М. Асенсио) 35′
Составы
Гильермо Очоа 13
Димитри Фулькье 22
Гастон Сильва 3
88′ Сверрир Ингасон 25
Мартин Хонгла 29
Исаак Куэнка 19
Адриан Рамос 7
Викторьен Ангбан 26
18′ Али Малле 34
Хенри Агбо Уче 5
81′ Андреас Перейра 18
Хуанан Энтрена 30
46′ Рене Крхин 21
Давид Ломбан 6
13 Франсиско Кортес Касилья
23 Луис да Силва Данилу
15 Фабиу Коэнтрау
4 Серхио Рамос
6 Фернандес Иглесиас Начо
10 Хамес Родригес
21 Альваро Мората
16 Матео Ковачич
17 Лукас Васкес 77′
18 Мариано Диас
20 Марко Асенсио 59′
9 Карим Бензема
14 Каземиру 69′
22 Франсиско Роман Иско
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 7
6 Угловые 3
13 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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