«Реал» разгромил «Гранаду» и догнал по очкам «Барселону»
«Реал» разгромил «Гранаду» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
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Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 4:0 в пользу мадридской команды.
По два мяча в составе «сливочных» забили полузащитник Хамес Родригес и нападающий Альваро Мората.
«Реал» набрал 84 очка и догнал «Барселону», которая идёт на первом месте по дополнительным показателям. При этом мадридский клуб провёл на один матч меньше, чем каталонский. «Гранада» (20) занимает 19-ю позицию и уже потеряла шансы на выживание.
Главные тренеры
|Тони Адамс
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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