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6 мая 2017, 23:26 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка Греции

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более десяти футбольных болельщиков были доставлены в больницу после вооруженных столкновений фанатов перед финальным матчем Кубка Греции между ПАОКом и АЕКом. Об этом сообщает агентство France Presse.

Столкновения начались за два часа до матча и длились около часа фанаты бросались камнями стульями и другими подручными предметами. Увеличить
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Столкновения начались за два часа до матча и длились около часа. Фанаты бросались камнями, стульями и другими подручными предметами. Также использовались шумовые гранаты и «коктейли Молотова».

Полиции, прибывшей на место происшествия, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Нескольким болельщикам оказались первую помощь на месте.

Матч, проходивший в Волосе, из-за инцидента начался с получасовой задержкой и завершился победой ПАОКа со счетом 2:1.
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