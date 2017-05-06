Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка Греции
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более десяти футбольных болельщиков были доставлены в больницу после вооруженных столкновений фанатов перед финальным матчем Кубка Греции между ПАОКом и АЕКом. Об этом сообщает агентство France Presse.
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Столкновения начались за два часа до матча и длились около часа. Фанаты бросались камнями, стульями и другими подручными предметами. Также использовались шумовые гранаты и «коктейли Молотова».
Полиции, прибывшей на место происшествия, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Нескольким болельщикам оказались первую помощь на месте.
Матч, проходивший в Волосе,
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