Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка Греции

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Столкновения начались за два часа до матча и длились около часа. Фанаты бросались камнями, стульями и другими подручными предметами. Также использовались шумовые гранаты и «коктейли Молотова».

Полиции, прибывшей на место происшествия, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Нескольким болельщикам оказались первую помощь на месте.