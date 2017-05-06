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6 мая 2017, 23:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» разгромил «Нанси» и на три очка оторвался от ПСЖ

«Монако» одержал победу над «Нанси» в матче 36-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Нанси на стадионе «Марсель Пико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Бернарду Силва, Тома Лемар, а также защитник хозяев Тобиас Бадила, который забил в собственные ворота.

Занимающий первое место в таблице Лиги 1 «Монако» набрал 86 очков и на три балла оторвался от «ПСЖ». При этом монегаски провели на один матч меньше, чем парижане. «Нанси» (32) идёт на 19-й позиции.

В других матчах 36-го тура «Генгам» разгромил «Дижон» (4:0), «Лилль» уступил «Метцу» (0:2), «Лорьян» сыграл вничью с «Анже» (1:1), а «Тулуза» проиграла «Кану» (0:1).

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