7 человек, которые могут выгнать Арсена Венгера

По ходу сезона мы не раз слышали о том, что дальнейшая судьба Арсена Венгера в «Арсенале» будет решением обоюдным. С одной стороны, очевидно, ветеран тренерского цеха, но чьё мнение будет учитываться с другой стороны?

1. Стэн Кронке (мажоритарный акционер, неисполнительный директор).

Спортивный магнат владеет холдингом, в который входят несколько клубов: «Лос-Анджелес Рэмс» (NFL), «Денвер Наггетс» (NBA), «Колорадо Эвеланш» (NHL), «Колорадо Мамут» (Национальная лига лакросса), «Колорадо Рэпидз» (MLS). В 2007-м году империя начала своё продвижение в сторону Европы и остановила свой интерес на лондонском «Арсенале». К 2008-му году доля акций увеличилась с 9,9% до 29,99%, что позволило Кронке войти в совет директоров, а в 2011 и вовсе захватить контрольный пакет, расширив долю до 62,89%.

Мажоритарный акционер получил от фанатов прозвище «молчаливый Стэн» за редкие интервью. Помимо интервью, Кронке не был замечен и в каких-либо официальных заявлениях, высказываниях своей позиции по ситуации в клубе, да и на матчах заметить его можно не часто. Конечно, ни о каких финансовых вложениях в клуб речь тоже не идёт. «Арсенал» ещё в 2006-м году принял модель самоокупаемости, что полностью устроило американского магната. Более того, холдинг Кронке получал от «Арсенала» выплаты в размере 3 миллионов фунтов на протяжении нескольких сезонов «за консультации». Гнев фанатов вынудил клуб отказаться от этой практики. Впрочем, на этом влияние фанатов и ограничивается. Болельщики других команд «молчаливого Стэна» не раз выступали с различными акциями протеста, в том числе против переезда команд из одного штата в другой (распространённая практика в США, но достаточно дикая для Европы) — хозяина больше интересовала прибыль от переезда, нежели мнение людей, поддерживающих команду.

Арсен Венгер не раз подчёркивал, что его отношения с мажоритарным акционером рабочие и нормальные, представители Кронке говорят о том, что сам американец является поклонником Венгера и заинтересован в том, чтобы тренер продолжал работать в клубе.

2. Джош Кронке (неисполнительный директор).

Сын мажоритарного акционера (ох, уж это кумовство) вошёл в совет директоров «Арсенала» в 2013-м году в возрасте 32-х лет. На данный момент помимо участия в жизни лондонского клуба, Джош является президентом и управляющим «Денвер Наггетс», «Колорадо Эвеланш», а также альтернативным управляющим «Колорадо Рэпидз».

Джош хорошо общается с игроками «Арсенала», правда чаще встречается с ними вне «Эмирейтс», на нефутбольных мероприятиях. По слухам, Кронке-младший иногда высказывает своё желание произвести те или иные изменения в структуре клуба, но при этом не навязывает своего мнения и прислушивается к Арсену Венгеру.

3. Сэр Чипс Кесвик (президент).

Кесвик вошёл в совет директоров «Арсенала» в 2005-м году, а в 2013-м сменил на посту президента Питера Хилл-Вуда, своего близкого друга, который и привёл его в совет директоров (ох, уж это кумовство). Династия Хилл-Вудов насчитывала три поколения и брала своё начало в 1929 году. Состояние здоровья вынудило последнего, на данный момент, Хилл-Вуда уйти с поста в 77 лет, передав бразды правления в руки 73-летнего Кесвика. Сам сэр Джон Чиппендейл Линдли Кесвик более 50 лет проработал в банковской сфере, занимая различные посты в советах директоров, в том числе и банка Англии.

Президент «Арсенала» также редко высказывает своё мнение публично, чаще всего это происходит на встречах с акционерами клуба, где сэр Кесвик подпортил свою репутацию неуважительным отношением к болельщикам. Какой вес имеет голос президента сказать сложно, но он точно не будет опираться на мнение фанатов при принятии решения.

4. Иван Газидис (исполнительный директор).

Свою должность бывший менеджер лиги MLSполучил в 2009-м году. Помимо поста в совете директоров «Арсенала» 52-летний Газидис входит в исполнительный совет Европейской клубной ассоциации, имеет представительство в комитетах УЕФА, является участником заседаний в федерации футбола Англии, а также является попечителем благотворительного фонда «Арсенала».

Самый публичный член совета директоров участвует в жизни клуба на ежедневной основе, посещает практически все матчи. Среди болельщиков он заслужил признание после заключения новых выгодных контрактов с различными спонсорами, и желанием идти на контакт при общении с обычными фанатами. Он часто посещает встречи с фан-клубами. Однако, многие всё же недовольны деятельностью Ивана, считая его усилия недостаточными. По слухам, именно он является главной движущей силой в попытках внести изменения. Причём изменения, которые пытается продвигать Газидис, касаются не только и не столько главного тренера, сколько структуры в целом. Именно исполнительный директор настаивает на введении должности технического директора (или директора по футболу). Злые языки утверждают, что Газидис даже готов уйти со своего поста, если его решение не будет поддержано.

5. Кен Фрайар (неисполнительный директор).

Бывший исполнительный директор «Арсенала» начал работать на клуб в возрасте двенадцати лет. Однажды играя в футбол, он пнул мяч так, что тот укатился под машину. Машину тогдашнего тренера «Арсенала». После непродолжительной беседы-собеседования Кен был принят на работу посыльным. Единственному «футбольному» члену совета директоров сейчас 82, за 70 лет он поработал практически на всех должностях в клубе, за что был удостоен памятника и переименования моста возле стадиона в свою честь.

6. Лорд Филипп Харрис (неисполнительный директор).

Лорд Харрис вошёл в совет директоров «Арсенала» в 2005-м году. 74-летний неисполнительный директор редко даёт интервью, однако одно из его высказываний в прессе вызвало настоящую бурю в стане болельщиков. Клуб из северного Лондона обладает самым большим запасом наличности среди всех клубов Европы. Лорд Харрис заявил, что всю эту сумму (порядка 200 миллионов фунтов) клуб может потратить на нужных игроков. Фанаты подхватили эту мысль и быстро растиражировали, укоряя клуб в скупердяйстве. Опровержение экономистов и аудиторов о том, что из этого запаса на трансферы доступна лишь четверть, утонула в шуме возмущающихся, и, кажется, не услышано до сих пор.

7. Алишер Усманов (миноритарный акционер).

Когда прежние руководители начали продавать свои акции, некоторые члены совета директоров были против того, чтобы кто-либо имел контрольный пакет акций. Чтобы избежать этого, Девид Дейн (человек, который привёл Венгера в «Арсенал» и почитается и поныне фанатами за умение вести переговоры и заключать сделки именно с теми игроками, которые требовались главному тренеру) решил продать свою долю не Стэну Кронке, а холдингу «Red&White», владельцами которого были Алишер Усманов и Форхад Мошири. В 2016-м году Усманов выкупил долю своего бизнес партнера и стал единоличным владельцем около 30% акций «Арсенала». Иранский бизнесмен в свою очередь на вырученные средства купил контрольный пакет акций «Эвертона». Но, несмотря на большую долю акций и вложенные средства, Алишер Усманов не входит в совет директоров клуба. Попытки всячески блокировались с формулировками о том, что происхождения капитала бизнесмена неизвестно или криминально. Впрочем, сам Усманов не собирается расставаться со своими акциями, считая их выгодным капиталовложением. В своих немногочисленных интервью российский бизнесмен не раз заявлял, что является поклонником Арсена Венгера, и был бы рад помочь ему реализовать свои планы, но пока он бессилен в своих попытках попасть в совет директоров.