7 человек, которые могут выгнать Арсена Венгера
Обозреватель «Советского спорта» о тех, кто рулит «Арсеналом».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По ходу сезона мы не раз слышали о том, что дальнейшая судьба Арсена Венгера в «Арсенале» будет решением обоюдным. С одной стороны, очевидно, ветеран тренерского цеха, но чьё мнение будет учитываться с другой стороны?
1. Стэн Кронке (мажоритарный акционер, неисполнительный директор).
Спортивный магнат владеет холдингом, в который входят несколько клубов: «Лос-Анджелес Рэмс» (NFL), «Денвер Наггетс» (NBA), «Колорадо Эвеланш» (NHL), «Колорадо Мамут» (Национальная лига лакросса), «Колорадо Рэпидз» (MLS). В 2007-м году империя начала своё продвижение в сторону Европы и остановила свой интерес на лондонском «Арсенале». К 2008-му году доля акций увеличилась с 9,9% до 29,99%, что позволило Кронке войти в совет директоров, а в 2011 и вовсе захватить контрольный пакет, расширив долю до 62,89%.
Мажоритарный акционер получил от фанатов прозвище «молчаливый Стэн» за редкие интервью. Помимо интервью, Кронке не был замечен и в
Арсен Венгер не раз подчёркивал, что его отношения с мажоритарным акционером рабочие и нормальные, представители Кронке говорят о том, что сам американец является поклонником Венгера и заинтересован в том, чтобы тренер продолжал работать в клубе.
2. Джош Кронке (неисполнительный директор).
Сын мажоритарного акционера (ох, уж это кумовство) вошёл в совет директоров «Арсенала» в 2013-м году в возрасте 32-х лет. На данный момент помимо участия в жизни лондонского клуба, Джош является президентом и управляющим «Денвер Наггетс», «Колорадо Эвеланш», а также альтернативным управляющим «Колорадо Рэпидз».
Джош хорошо общается с игроками «Арсенала», правда чаще встречается с ними вне «Эмирейтс», на нефутбольных мероприятиях. По слухам,
3. Сэр Чипс Кесвик (президент).
Кесвик вошёл в совет директоров «Арсенала» в 2005-м году, а в 2013-м сменил на посту президента Питера
Президент «Арсенала» также редко высказывает своё мнение публично, чаще всего это происходит на встречах с акционерами клуба, где сэр Кесвик подпортил свою репутацию неуважительным отношением к болельщикам. Какой вес имеет голос президента сказать сложно, но он точно не будет опираться на мнение фанатов при принятии решения.
4. Иван Газидис (исполнительный директор).
Свою должность бывший менеджер лиги MLSполучил в 2009-м году. Помимо поста в совете директоров «Арсенала» 52-летний Газидис входит в исполнительный совет Европейской клубной ассоциации, имеет представительство в комитетах УЕФА, является участником заседаний в федерации футбола Англии, а также является попечителем благотворительного фонда «Арсенала».
Самый публичный член совета директоров участвует в жизни клуба на ежедневной основе, посещает практически все матчи. Среди болельщиков он заслужил признание после заключения новых выгодных контрактов с различными спонсорами, и желанием идти на контакт при общении с обычными фанатами. Он часто посещает встречи с
5. Кен Фрайар (неисполнительный директор).
Бывший исполнительный директор «Арсенала» начал работать на клуб в возрасте двенадцати лет. Однажды играя в футбол, он пнул мяч так, что тот укатился под машину. Машину тогдашнего тренера «Арсенала». После непродолжительной
6. Лорд Филипп Харрис (неисполнительный директор).
Лорд Харрис вошёл в совет директоров «Арсенала» в 2005-м году. 74-летний неисполнительный директор редко даёт интервью, однако одно из его высказываний в прессе вызвало настоящую бурю в стане болельщиков. Клуб из северного Лондона обладает самым большим запасом наличности среди всех клубов Европы. Лорд Харрис заявил, что всю эту сумму (порядка 200 миллионов фунтов) клуб может потратить на нужных игроков. Фанаты подхватили эту мысль и быстро растиражировали, укоряя клуб в скупердяйстве. Опровержение экономистов и аудиторов о том, что из этого запаса на трансферы доступна лишь четверть, утонула в шуме возмущающихся, и, кажется, не услышано до сих пор.
7. Алишер Усманов (миноритарный акционер).
Когда прежние руководители начали продавать свои акции, некоторые члены совета директоров были против того, чтобы
Главный тренер «Арсенала» может покинуть свой пост уже в конце сезона, но руководство останется. И именно на руководство ляжет груз ответственности за выбор преемника француза. Вне зависимости от того, случится это через месяц или через несколько лет, великовозрастные бизнесмены будут преследовать свои цели при назначении тренера. И нет никакой гарантии, что цели эти будут связаны с завоеванием престижных трофеев, во что бы то ни стало. Можно
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter