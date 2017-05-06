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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29667624/
6 мая 2017, 22:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Суонси» на своем поле обыграли «Эвертон» в 36-м туре чемпионата Англии

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Футболисты «Суонси» победили «Эвертон» в 36-м туре чемпионата Англии.

Субботний матч в Суонси завершился победой хозяев со счетом 1:0. Гол на счету Фернандо Льоренте (29-я минута).

«Суонси» набрал 35 очков и занимает 17-е место, «Эвертон» с 58 баллами остался на седьмой строчке турнирной таблицы.

Следующий матч валлийская команда проведет 13 мая на выезде против «Сандерленда», «Эвертон» днем ранее примет «Уотфорд».

6.05.2017 19:30 основной раунд: 36-й тур Liberty Stadium
Суонси 1:0 Эвертон
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Пол Клемент Роналд Куман
Голы
29′ Фернандо Льоренте (Дж. Айю) 9
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Алфи Моусон 6
Мартин Ольссон 16
Кайл Нотон 26
Федерико Фернандес 33
Гильфи Тоур Сигурдссон 23
Том Кэрролл 42
Джордан Айю 3
75′ Ки Сон Ен 4
Лерой Фер 8
73′ Леон Бриттон 7
Джек Корк 24
87′ Фернандо Льоренте 9
Борха Бастон 10
22 Мартен Стекеленбург
3 Лейтон Бэйнс
5 Эшли Уильямс
6 Фил Ягелка
11 Кевин Миральяс
17 Идрисса Гуйе
26 Том Дэйвис
10 Ромелу Лукаку
30 Мэйсон Холгейт 78′
43 Джонджо Кенни
18 Гарет Бэрри 65′
19 Эннер Валенсия
29 Доминик Калверт-Льюин 45′
8 Росс Баркли
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 2
9 Угловые 5
5 Фолы 13
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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