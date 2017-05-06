Футболисты «Суонси» на своем поле обыграли «Эвертон» в 36-м туре чемпионата Англии
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Футболисты «Суонси» победили «Эвертон» в 36-м туре чемпионата Англии.
Субботний матч в Суонси завершился победой хозяев со счетом 1:0. Гол на счету Фернандо Льоренте (29-я минута).
«Суонси» набрал 35 очков и занимает 17-е место, «Эвертон» с 58 баллами остался на седьмой строчке турнирной таблицы.
Следующий матч валлийская команда проведет 13 мая на выезде против «Сандерленда», «Эвертон» днем ранее примет «Уотфорд».
Главные тренеры
|Пол Клемент
|Роналд Куман
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|13
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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