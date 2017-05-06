Футболисты «Суонси» на своем поле обыграли «Эвертон» в 36-м туре чемпионата Англии

Субботний матч в Суонси завершился победой хозяев со счетом 1:0. Гол на счету Фернандо Льоренте (29-я минута).

«Суонси» набрал 35 очков и занимает 17-е место, «Эвертон» с 58 баллами остался на седьмой строчке турнирной таблицы.

Следующий матч валлийская команда проведет 13 мая на выезде против «Сандерленда», «Эвертон» днем ранее примет «Уотфорд».