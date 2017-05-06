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6 мая 2017, 21:52 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. «Барселона» одержала крупную победу над «Вильярреалом» со счетом 4:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

<em>МОСКВА 6 мая. /ТАСС/. </em>Барселона одержала крупную победу над Вильярреалом со счетом 4:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Неймар (21-я минута), Лионель Месси (45, 82, с пенальти) и Луис Суарес (69). У проигравших отличился Седрик Бакамбу (32). Для хозяев эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице «Барселона» за два тура до конца чемпионата занимает первое место, набрав 84 очка и на три балла опережая «Реал», который имеет на две игры меньше. «Вильярреал» с 63 очками идет на пятой позиции, которая дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Барселона» в следующем туре в гостях сыграет с «Лас- Пальмасом», «Вильярреал» на своем поле примет «Депортиво». Обе встречи пройдут 14 мая.

6.05.2017 19:30 основной раунд: 36-й тур Camp Nou
Барселона 4:1 Вильярреал
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Энрике Луис Эскриба Фран
Голы
21′ да Силва Сантос Неймар 11
45′ Лионель Месси (С. Бускетс) 10
69′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
82′ Лионель Месси 10
17 Седрик Бакамбу (Р. Сольдадо) 32′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
64′ Андрес Иньеста 8
Серхио Бускетс 5
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
да Силва Сантос Неймар 11
16′ 78′ Серхи Роберто 20
Хавьер Маскерано 14
75′ Люка Динь 19
Жорди Альба 18
83′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
13 Морено Андрес Фернандес
2 Перес Марио Гаспар
11 Коста Хорда Хауме 81′
5 Матео Пабло Музаккьо 77′
12 Соберон Альваро Гонсалес 19′
8 Хонатан дос Сантос
14 Мануэль Тригерос
16 Родриго Эрнандес
20 Роберто Сориано 72′
19 Самуэль Кастильехо
9 Роберто Сольдадо 72′ 72′
18 Никола Сансоне
17 Седрик Бакамбу 83′
15 Лопес Альварес Адриан
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 4
4 Угловые 3
10 Фолы 13
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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