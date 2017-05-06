«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

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В составе победителей забитыми мячами отметились Неймар (21-я минута), Лионель Месси (45, 82, с пенальти) и Луис Суарес (69). У проигравших отличился Седрик Бакамбу (32). Для хозяев эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице «Барселона» за два тура до конца чемпионата занимает первое место, набрав 84 очка и на три балла опережая «Реал», который имеет на две игры меньше. «Вильярреал» с 63 очками идет на пятой позиции, которая дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Барселона» в следующем туре в гостях сыграет с «Лас- Пальмасом», «Вильярреал» на своем поле примет «Депортиво». Обе встречи пройдут 14 мая.