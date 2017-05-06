«Лейпциг» обыграл «Герту» и обеспечил себе участие в групповом этапе ЛЧ

В составе победителей забитыми мячами отметились Тимо Вернер (11-я, 54-я минуты) и Дейви Зельке (89 и 90). Еще один мяч полузащитник гостей Райни Хедира отправил в свои ворота (85). Беспроигрышная серия «Лейпцига» в первенстве страны достигла семи матчей.

В турнирной таблице «Лейпциг» за два тура до конца чемпионата занимает второе место, набрав 66 очков. На восемь баллов команда опережает идущий четвертым «Хоффенхайм». Первые три команды чемпионата сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, четвертая — в квалификационном раунде. Таким образом, «Лейпциг», проводящий дебютный сезон в первой бундеслиге, обеспечил себе участие в групповом раунде турнира.

«Герта» с 46 очками идет на пятой позиции, которая дает право сыграть в Лиге Европы.

В следующем туре «Лейпциг» на своем поле примет обеспечившую чемпионство «Баварию», «Герта» в гостях сыграет с оформившим вылет во вторую бундеслигу «Дармштадтом». Обе встречи пройдут 13 мая.