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12 157 зрителей — мало или много? Сложно сказать… Встречались первая и третья команды чемпионата (элита украинского футбола). Был выходной, солнечный день, и была самоотверженная работа клубных служб по «раскрутке» этого поединка. Наверное, могло быть и больше. Ведь «Шахтер» планировал решить все формальности относительно своего чемпионства, а «Заря» хотела обогатить очковый багаж и сохранить позиции в борьбе за третье место. Но интрига была будто бы притянута за уши. Ведь десять из десяти поставили бы на победу «Шахтера».

Веру в «Зарю» подрывали кадровые проблемы луганчан. Кроме дисквалифицированного Гордиенко, травмированных Чечера и Любеновича, в последний момент возможности сыграть лишились Игорь Чайковский и Артем Сухоцкий. Добавляем сюда ряд арендованных у «Шахтера» футболистов — и получается полноценный состав, который Юрий Вернидуб не смог задействовать в поединке. Поэтому пришлось бросать в бой, в частности, молодого Михаила Шершня. Он вместе с Пилявским и Форстером действовал в центре поля. А на флангах расположились Опанасенко и Калитвинцев. Их задачей была игра по всей длине поля. Харатин с Бабенко отвечали за центр поля, Паулиньо и Липартия из глубины поддерживали нападающего Бонавентуре.

«Шахтер» вышел в совершенно прогнозируемом составе. Вратарь Пятов руководил линией защиты в лицах Срны, Ордеца, Ракицкого и Исмаили. Максим Малышев заменил простуженного Виктора Коваленко, Тарас Степаненко составил компанию партнеру в опорной зоне. Марлос, Тайсон, Бернард — бразильская поддержка аргентинского нападающего Факундо Феррейры.

«Шахтер» постепенно наращивал темп и постепенно увеличивал игровое преимущество над соперником. «Заря» в атаке уповала на Денниса Бонавентуре, который не реализовал два перспективных выхода на ворота Пятова. В обоих случаях нападающий пробил неудачно.

«Шахтер» на стартовом отрезке поединка имел несколько половинчатых моментов, а забить мог после пенальти. Это если бы арбитр Юрий Можаровский назначил его после того, как Рафаэль Форстер рукой остановил мяч в ходе прострела Исмаили. Дончане долго протестовали, но проехали. В середине тайма для удара не сгруппировался Бернард. После классной подачи Срны, бразилец мягко подрезал мяч мимо стойки. Еще один момент — это проход Бернардом Шершня и удар бразильца с острого угла. Слишком перемудрил.

Моментов не было много, но «Шахтер», по классике жанра, выжал максимум из минимума. На 38-й минуте передачу Срны от центральной линии не сумел прервать Форстер. От головы бразильца мяч полетел в направлении ворот Алексея Шевченко, Феррейра мгновенно среагировал и успел подложить ногу — 1:0. А в конце тайма Бернард не сумел переиграть Шевченко с позиции один на один. Удар, наверняка, был поспешный.

На старте второго тайма луганчане пропустили дважды. Шершень ошибся и отдал мяч Бернарду, тот не пробил Шевченко, но Исмаили сыграл на добивании и вколотил мяч в сетку. А потом Бернард классно на краю штрафной площадки подключил к атаке Ракицкого, Ярослав прострелил, а Ордец, находясь в зоне перед воротами, забил гол — 3:0. Избиение.

Луганчанам повезло, что еще несколько своих моментов «Шахтер» растерял — иначе было бы совсем стыдно. В частности, Шевченко справился с угрозой, когда один на один с вратарем вышел Феррейра; Бернард попытался сыграть на добивании, но Шевченко удачно сыграл на опережении. Позже «Шахтер» организовал выход четыре в три, Бернард подключил Исмаили, тот плотно прострелил, но Феррейра не дотянулся до мяча. Наконец, выход Тайсона на ворота «Зари». Бразилец обыграл Шевченко, однако пробить не сумел из-за острого угла. Прошел пас на Степаненко, Тарас нанес удар, но Шевченко успел вернуться на линию ворот.

Только после этого о себе напомнила «Заря». Моменты возникли у Сухоцкого и Бонавентуре — выжать дивидендов из них не удалось. А вот Харатин забил… Андрей Пятов неудачно выбил мяч после подачи углового, Харатин сориентировался и с близкого расстояния пробил точно.

Тот гол вроде бы и не имел значения… Но через восемь минут «Заря» взорвалась еще раз. Паулиньо на левом фланге отпасовал мяч на Бонавентуре, нападающий прошел к центру штрафной площадки и оттуда мощным ударом поразил ворота — разгромное преимущество «Шахтер» превратилось в преимущество минимальное.

Но чего-то большего «горняки» сопернику не позволили. Была фирменная атака с проходом Исмаили и ударом Марлоса в перекладину. На этом точка. Трудно как-то оценивать этот матч. «Заря» включилась в игру лишь во второй половине второго тайма, а до того доминировал «Шахтер». Доминировал, особо себя не напрягая.

«Шахтер» — чемпион Украины 2016/17.

Украинская Лига Пари-Матч. 28-й тур.

Шестое мая. Харьков. Стадион «Металлист»

Главный арбитр — Юрий Можаровский (Львов)



«Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск) 3:2

Голы: Факундо Феррейра 38, Исмаили 52, Иван Ордец 55 — Игорь Харатин 80, Деннис Бонавентуре 88.

«Шахтер»: Андрей Пятов — Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Исмаили — Максим Малышев, Тарас Степаненко — Марлос (Александр Зубков 90+1), Тайсон (Алан Патрик 74), Бернард — Факундо Феррейра (Густаво Бланко Лещук 84).

«Заря»: Алексей Шевченко — Евгений Опанасенко — Андрей Пилявский, Михаил Шершень (Артем Сухоцкий 56), Рафаэль Форстер — Владислав Калитвинцев — Игорь Харатин, Руслан Бабенко — Джаба Липартия, Паулиньо — Деннис Бонавентуре.

Предупреждения: Марлос 73, Дарио Срна 86 — Евгений Опанасенко 37, Игорь Харатин 43, Руслан Бабенко 86, Деннис Бонавентуре 90+1, Андрей Пилявский 90+5.