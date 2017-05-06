«Шахтер» сыграет в группе Лиги чемпионов, «Динамо» стартует с квалификации
Определились стартовые позиции Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов 2017/18.
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Лигочемпионовские участники от Украины определились ранее. Сегодня же определились их стартовые позиции.
«Шахтер», обыграв в 28-м туре луганскую «Зарю», обеспечил себе первое место турнирной таблицы, а вместе с ним — участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Добавим, что «Шахтер» претендует на попадание в первую корзину, но для этого нужно, чтобы победитель текущей Лиги чемпионов выиграл свой внутренний чемпионат.
«Динамо» же стартует с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ветки «представителей лиг». Во время жеребьевки этого раунда «Динамо» будет в группе «сеяных» команд.
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