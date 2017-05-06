«Шахтер» — «Иртыш» 0:1 (0:1)

Голы: Алиев 4

Предупреждения: Дарабаев 75

«Шахтер»: Багинский, Стоянович, Сзоке, Айегбуси (Пикалкин 46), Зошак, Василевич (к), Аллегриа (Васильев 57), Скорых, Таттыбаев, Шахметов, Алимбаев (Тажимбетов 73)

Резерв: Шацкий, Ткачук, Орал, Омиртаев, Хайруллин, Кульбеков

«Иртыш»: Лория (к), Фонсека, Нганбе (Фофана 46), Живкович, Родриго, Двали, Джедже (Попов 90+2), Кислицын, Алиев, Воротников, Дарабаев (Шабалин 79)

Резерв: Калмыков, Смаилов, Жумаскалиев, Чернышов, Калинин, Есимов

Судьи: Измайлов (Талдыкорган), Попов (Астана), Гусев (Кокшетау)

6 мая. Караганда. Стадион «Шахтер». 1 000 зрителей.



На матч против павлодарского «Иртыша» тренерский штаб выставил тот же состав, что противостоял «Окжетпесу» в минувшем туре. За исключением одного изменения — вместо дисквалифицированного за перебор «горчичников» в предыдущих матчах Марко Станоевича вышел Алессио Аллегрия.



Игра началась с гола «Иртыша». Через четыре минуты после стартового свистка арбитра павлодарцы заработали стандартное положение на правом фланге атаки. Последовала подача в штрафную площадь «горняков», где ее точно замкнул Пиралы Алиев — 0:1. После быстрого забитого мяча команды стали осторожничать и игра переместилась в центр поля. Опасностей, как и ударов в створ ворот, в игре на наблюдалось. На 37-й минуте гости разыграли хорошую комбинацию на правом фланге. Карлос Фонсека сыграл в «стеночку» с Родриго Антонио и нанес удар, но по воротам он не попал. Под занавес первого тайма «Иртыш» также заработал стандарт на правом фланге. Исполнял штрафной все тот же Живкович. Сербский защитник решился на прямой удар по воротам. Ярослав Багинский снял угрозу.



Вторую половину «Шахтер» начал с заменой в составе. Вместо Кореде Айегбуси на левый фланг защиты вышел Игорь Пикалкин. А после с поля ушел Алессио Аллегрия, которого сменил Владислав Васильев. На 61-й минуте «Иртыш» заработал угловой: Стефан Живкович подал в район дальней штанги, где Родриго Антонио в падении «рыбкой» пробил головой. К счастью для «оранжево-черных» португалец был неточен.

Через несколько минут Родриго Антонио пытался пробить Багинского дальним ударом, но у него это не получилось. На 73-й минуте карагандинцы решили усилить линию атаки и вместо Руслана Алимбаева вышел Дауренбек Тажимбетов. Через несколько минут Милан Стоянович навесил в штрафную площадь «Иртыша», где на его передачу откликнулся Владислав Васильев. Молодой полузащитник пробил головой — выше ворот. В конце матча гости заработали опасный стандарт на линии штрафной. Мяч после удара Стефана Живковича пролетел над перекладиной. Через три минуты чуть выше перекладины головой пробил Беко Фофана. В конце матча гости заработали опасный стандарт на линии штрафной. Кожаный снаряд после удара Стефана Живковича также пролетел над воротами. Матч завершился минимальной гостевой победой «Иртыша» — 0:1.