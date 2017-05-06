Минское «Динамо» в первом матче после отставки Боровского минимально одолело «Гомель»
В матче 6-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» на выезде уступил «Динамо» (0:1).
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ДИНАМО — ГОМЕЛЬ — 1:0
Минск. 6 мая. Стадион «Трактор». 18.00. Билет — 4−5 рублей (льготный — 2−2,5).
Судьи — Д. Дмитриев (Фаниполь), А. Вашкевич (Молодечно), С. Жардецкий (Минск); С. Цинкевич (Осиповичи), С. Гораютин (Минск).
ДИНАМО: Климович, Кузьменок, Швецов, Галович, Остроух (Назаренко, 90), Быков, Капленко, Николич (Премудров, 84), Сарока, Бегунов (к), Хващинский (Лукич, 79).
Запасные: Игнатович, Демидович, Кийко, Чиж.
ГОМЕЛЬ: Руденок, Сазонович, Чмыриков, Трояков, Юденков, Елезаренко (Жесткин, 83), Карницкий, Милевский, Теслюк, Рожков (к) (Нивалдо, 70), Адомако (Ситко, 74).
Запасные: Ковалев, Евг. Барсуков, Гомза, Дурай.
ГОЛ: 1:0 — Сарока (47).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кузьменок (44).
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