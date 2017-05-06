Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29666927/
6 мая 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Минское «Динамо» в первом матче после отставки Боровского минимально одолело «Гомель»

В матче 6-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» на выезде уступил «Динамо» (0:1).

В матче 6-го тура чемпионата <span class=error>Беларуси</span> Гомель на выезде уступил Динамо (0:1). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ДИНАМО — ГОМЕЛЬ — 1:0
Минск. 6 мая. Стадион «Трактор». 18.00. Билет — 4−5 рублей (льготный — 2−2,5).
Судьи — Д. Дмитриев (Фаниполь), А. Вашкевич (Молодечно), С. Жардецкий (Минск); С. Цинкевич (Осиповичи), С. Гораютин (Минск).
ДИНАМО: Климович, Кузьменок, Швецов, Галович, Остроух (Назаренко, 90), Быков, Капленко, Николич (Премудров, 84), Сарока, Бегунов (к), Хващинский (Лукич, 79).
Запасные: Игнатович, Демидович, Кийко, Чиж.
ГОМЕЛЬ: Руденок, Сазонович, Чмыриков, Трояков, Юденков, Елезаренко (Жесткин, 83), Карницкий, Милевский, Теслюк, Рожков (к) (Нивалдо, 70), Адомако (Ситко, 74).
Запасные: Ковалев, Евг. Барсуков, Гомза, Дурай.
ГОЛ: 1:0 — Сарока (47).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кузьменок (44).

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Гомель
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Сергей Гуренко назначен исполняющим обязанности главного тренера футболистов «Динамо-Минск»

Сергей Гуренко назначен исполняющим обязанности главного тренера футболистов «Динамо-Минск»

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Сергей Гуренко сегодня назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо-Минск». Информация об этом размещена на официальном сайте столичного клуба, сообщает БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ