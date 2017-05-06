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6 мая 2017, 19:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вратарь «Баварии» Ульрайх выбыл до конца сезона

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх выбыл до конца сезона, информирует официальный сайт мюнхенцев.

Голкипер получил травму локтевого сустава правой руки на одной из тренировок и пропустил домашний матч 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом» (1:0).

Поскольку ранее травму получил основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, матч с «Дармштадтом» отыграл третий голкипер клуба Том Штарке, а в запасе находился 20-летний Лео Виенкауф.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 28-летний Ульрайх провел пять матчей и пропустил четыре мяча.

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