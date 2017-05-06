Вратарь «Баварии» Ульрайх выбыл до конца сезона

Голкипер получил травму локтевого сустава правой руки на одной из тренировок и пропустил домашний матч 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом» (1:0).

Поскольку ранее травму получил основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, матч с «Дармштадтом» отыграл третий голкипер клуба Том Штарке, а в запасе находился 20-летний Лео Виенкауф.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 28-летний Ульрайх провел пять матчей и пропустил четыре мяча.