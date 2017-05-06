ПСЖ разгромил «Бастию» 5:0 и догнал «Монако» по количеству набранных очков

Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 5:0.

В составе «ПСЖ» по разу отличились Лукас Моура, Марко Верратти и Маркиньос, дубль офорил Эдинсон Кавани. На 80-й минуте, при счете 3:0 в пользу хозяев, Кавани не реализовал пенальти.

«ПСЖ» (83 балла) догнал «Монако» по количеству набранных очков: эти команды лидируют в турнирной таблице французской Лиги 1, но у монегасков есть два матча в запасе. «Бастия» (31 балл) — 20-я.