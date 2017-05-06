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6 мая 2017, 19:37 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Слуцк», переиграв «Минск», вышел на второе место чемпионата Беларуси

«Слуцк» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Беларуси обыграл «Минск» (2:0).

<span class=error>Слуцк</span> в домашнем матче 6-го тура чемпионата <span class=error>Беларуси</span> обыграл Минск (2:0). Увеличить
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СЛУЦК — МИНСК — 2:0
Слуцк. 6 мая. Городской стадион. 17.30. Билет — 4 рубля (льготный — 1,5−2).
Судьи — А. Кульбаков, А. Гетиков (оба — Гомель), А. Полуянов (Мозырь).
СЛУЦК: Панкратов, Куаджа, Каршакевич, Образов, С. Щегрикович, Бобко (к) (Д. Щегрикович, 52), Сафонов, Аюи (Трачинский, 78), Кибук, Яцкевич (Рушницкий, 82), Себаи.
Запасные: Дударь, Брановец, Былинкин, Ан. Залеский.
МИНСК: Чесновский, Веретило (Шевченко, 61), Зинович, Кулинич, Трубило, Омельянчук (к), Мицевски (Громыко, 46), Мошников, Макаров, Евдокимов, Бахар (П. Горбач, 73).
Запасные: Куршубадзе, Шумилов, Русак, Бессмертный.
ГОЛЫ: 1:0 — Образов (19). 2:0 — Себаи (80).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Омельянчук (38). Мицевски (46). Зинович (82).

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