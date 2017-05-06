Статистика матчей 11-го тура Премьер-Лиги

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Премьер-Лига

11-й тур, 6 мая



«Шахтер» — «Иртыш» 0:1 (0:1)

Голы: Алиев 4

Предупреждения: Дарабаев 75

«Шахтер»: Багинский, Стоянович, Сзоке, Айегбуси (Пикалкин 46), Зошак, Василевич (к), Аллегриа (Васильев 57), Скорых, Таттыбаев, Шахметов, Алимбаев (Тажимбетов 73)

Резерв: Шацкий, Ткачук, Орал, Омиртаев, Хайруллин, Кульбеков

«Иртыш»: Лория (к), Фонсека, Нганбе (Фофана 46), Живкович, Родриго, Двали, Джедже (Попов 90+2), Кислицын, Алиев, Воротников, Дарабаев (Шабалин 79)

Резерв: Калмыков, Смаилов, Жумаскалиев, Чернышов, Калинин, Есимов

Судьи: Измайлов (Талдыкорган), Попов (Астана), Гусев (Кокшетау)

06 мая. Караганда. Стадион «Шахтер». 1 000 зрителей.



«Тобол» — «Астана» 1:1 (0:0)

Голы: Щеткин 71 (1:0), Кабананга 75 (1:1)

Предупреждения: Ллуллаку 63

«Тобол»: Непогодов, Жулпа (Тагыберген 77), Кассай (Дмитренко 32), Джалилов, Жакупов, Жарынбетов, Малый, Молдакараев, Мухутдинов (к) (Жангылышбай 90+2), Сартаков, Щеткин

Резерв: Павлов, Шубаев, Эльмурзаев

«Астана»: Мокин, Аничич, Шитов, Маевский, Кабананга, Ллуллаку (Твумаси 79), Граховац, Логвиненко (Шомко 82), Постников, Мужиков (к), Муртазаев (Жалмукан 79)

Резерв: Эрич, Бейсебеков

Судьи: Рахимбаев (Алматы), Бельский (Тараз), Орунбаев (Шымкент)

Дополнительные ассистенты судьи: Кучин (Караганда), Быстров (Сарань)

06 мая. п. Затобольск. Стадион «Затоболец». 2 000 зрителей.



«Ордабасы» — «Акжайык» 3:0 (1:0)

Голы: Фонтанелло 2, Ерланов 50, Нусербаев 64

Предупреждения: Ковальчук 60 — Перцух 28, Ортиз 31, Рубио 46, Николич 63

«Ордабасы»: Нурмухаметов, Диакате, Бочаров, Ковальчук (Бейсенов 70), Фонтанелло, Йорданов (Тунгышбаев 24), Нусербаев, Нургалиев (к), Смаков, Ерланов, Толебек (Марцваладзе 35)

Резерв: Бекбаев, Гейнрих, Гогуа, Абдулин, Адырбеков, Жумаханов

«Акжайык»: Толебаев, Ортиз, Николич, Одибе (к), Изу, Рубио (Валиуллин 71), Перцух (Аренас Дельгадо 51), Шмидт, Омаров, Заречный (Тапалов 67), Ерсалимов

Резерв: Котляр, Антипов, Чулагов, Сергиенко, Махаев, Зулфикаров

Судьи: Чесноков (Усть-Каменогорск), Павлов (Алматы), Бейжанов (Петропавловск)

06 мая. Шымкент. Стадион «Намыс». 3 000 зрителей.



«Тараз» — «Окжетпес» 0:1 (0:1)

Голы: Досмагамбетов 45+1

Предупреждения: Эргашев 62, Кургулин 66 — Шаихов 8, Чертов 86

Удаления: Шаихов 26 (второе предупреждение)

«Тараз»: Бабаханов, Фещук (Морис 66), Мухаметшин, Шипицин, Горбанец, Миюшкович, Шадманов (Эргашев 46), Зайнутдинов (Сейдахмет 54), Кургулин (к), Молтусинов, Таубай

Резерв: Сатубалдин, Амирханов, Байжанов, Азовский, Кожамберды, Раимбек

«Окжетпес»: Стаменкович (к), Чертов, Политыло (Недашковский 90+3), Хорват, Струков, Куксин, Юрин, Досмагамбетов (Генков 79), Марочкин, Шаихов, Шафф (Даиров 77)

Резерв: Абжанов, Козлов, Нургалиев, Кейлер, Абилгазы

Судьи: Московченко (Павлодар), Лабашов (Атырау), Тасыбаев (Павлодар)

06 мая. Тараз. Стадион «Центральный». 3 000 зрителей.



«Кайсар» — «Актобе» 3:2 (2:0)

Голы: Аржанов 16 (1:0), Аржанов 41 (2:0), Витор 50 (2:1), Зенькович 56 (2:2), Байжанов с пенальти 90+3 (3:2)

Предупреждения: Ламанж 80, Чуреев 85, Камара 86 — Витор 19, Айтбаев 32

Удаления: Гуйе 90

«Кайсар»: Исламкулов, Аржанов (Алтынбеков 84), Граф, Камара, Курьор, Ламанж, Николич (Кукеев 68), Байжанов (к), Евстигнеев, Нарзилдаев (Сахалбаев 68), Чуреев

Резерв: Григоренко, Нтибазонкиза, Горячий, Коробкин, Мулдаров, Жахаев

«Актобе»: Сидельников (к), Диас Морейра (Зенькович 46), Барбоса, Витор (Тотай 90+2), Воловик, Гуйе, Юри Альмейда, Айтбаев, Байтана, Какимов, Шурыгин (Аслан 61)

Резерв: Отарбаев, Торрес, Ермаченко, Абдукаримов, Каиров

Судьи: Тевяшов, Дерцапф (оба — Уральск), Ходин (Атырау)

06 мая. Кызылорда. Стадион им. Г. Муратбаева (зап.поле). 2 000 зрителей.



«Атырау» — «Кайрат» 2:1 (1:0)

Голы: Вороговский автогол 26 (1:0), Двалишвили 49 (2:0), Турысбек 90+6 (2:1)

Предупреждения: Абдрахманов 66, Кайраллиев 86, Максимович 90 — Куат 49, Исаэль 61

«Атырау»: Пасеченко, Джокич, Двалишвили, Лобжанидзе, Саломов (Сулей 76), Обшивач, Максимович, Абдрахманов, Кайраллиев (Сапаров 90+3), Коробов, Хайруллин (к)

Резерв: Каленов, Родич, Мажитов, Калмуратов, Нурыбеков, Ли, Маров

«Кайрат»: Плотников, Исаэль, Аршавин (Турысбек 79), Гоу, Арзо Ампоста, Вороговский (Иличевич 64), Ахметов, Суюмбаев, Куат, Жуков (Анене 46), Исламхан (к)

Резерв: Грубов, Куантаев, Бакаев, Балтабаев, Абикен

Судьи: Бобров (Караганда), Панин (Костанай), Филипчук (Шымкент)

06 мая. Атырау. Стадион «Мунайшы». 3 500 зрителей.