Цхададзе покидает «Кайрат»
Новый главный тренер будет представлен 10 мая.
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Кахабер Цхададзе, после сегодняшнего поражения от «Атырау», покидает пост главного тренера «Кайрата». Новый рулевой алматинской команды будет представлен 10 мая. Об этом в своем Твиттере заявил футбольный эксперт, бывший журналист Айдын Кожахмет.
Напомним, что «Кайрат» со счетом 1:2 уступил «Атырау» в матче 11-го тура КПЛ. Видео голов и подробный отчет о матче — по этой ссылке.
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