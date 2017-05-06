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6 мая 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Цхададзе покидает «Кайрат»

Новый главный тренер будет представлен 10 мая.

Новый главный тренер будет представлен 10 мая. Увеличить
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Кахабер Цхададзе, после сегодняшнего поражения от «Атырау», покидает пост главного тренера «Кайрата». Новый рулевой алматинской команды будет представлен 10 мая. Об этом в своем Твиттере заявил футбольный эксперт, бывший журналист Айдын Кожахмет.

Напомним, что «Кайрат» со счетом 1:2 уступил «Атырау» в матче 11-го тура КПЛ. Видео голов и подробный отчет о матче — по этой ссылке.

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