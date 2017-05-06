Цхададзе покидает «Кайрат»

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Кахабер Цхададзе, после сегодняшнего поражения от «Атырау», покидает пост главного тренера «Кайрата». Новый рулевой алматинской команды будет представлен 10 мая. Об этом в своем Твиттере заявил футбольный эксперт, бывший журналист Айдын Кожахмет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Если Кайрат сегодня не привезет 3 очка из Атырау, то 10 мая будет представлен новый главный тренер</p>— Aidyn Kozhakhmet (@AKozhakhmet) <a href="https://twitter.com/AKozhakhmet/status/860849384229130244">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что «Кайрат» со счетом 1:2 уступил «Атырау» в матче 11-го тура КПЛ. Видео голов и подробный отчет о матче — по этой ссылке.