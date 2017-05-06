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6 мая 2017, 19:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» разгромил «Уотфорд», «Халл Сити» проиграл «Сандерленду»

«Лестер Сити» выиграл у «Уотфорда» в матче 36-го тура АПЛ.

Встреча проходила в «Лестере» на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 3:0.

На 38-й минуте Онинье Ндиди вывел «лисов» вперёд. На исходе часа игры Рияд Марез удвоил преимущество хозяев. В концовке отличился Марк Олбрайтон.

В других матчах 36-го тура АПЛ «Халл Сити» на своем поле проиграл «Сандерленду» (0:2), «Бернли» дома ушёл от поражения в игре с «Вест Бромвич Альбион» (2:2), а «Сток Сити» на выезде упустил победу над «Борнмутом» (2:2).

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