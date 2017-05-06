«Лестер» разгромил «Уотфорд», «Халл Сити» проиграл «Сандерленду»

Встреча проходила в «Лестере» на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 3:0.

На 38-й минуте Онинье Ндиди вывел «лисов» вперёд. На исходе часа игры Рияд Марез удвоил преимущество хозяев. В концовке отличился Марк Олбрайтон.

В других матчах 36-го тура АПЛ «Халл Сити» на своем поле проиграл «Сандерленду» (0:2), «Бернли» дома ушёл от поражения в игре с «Вест Бромвич Альбион» (2:2), а «Сток Сити» на выезде упустил победу над «Борнмутом» (2:2).