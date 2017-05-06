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6 мая 2017, 19:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины

«Шахтёр» выиграл у «Зари» в матче шестого тура плей-офф чемпионата УПЛ и гарантировал себе титул.

Шахтёр выиграл у Зари в матче шестого тура <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата <span class=error>УПЛ</span> и гарантировал себе титул. Увеличить
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Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 3:2.

У хозяев отличились Факундо Феррейра, Исмаили и Иван Ордец, у гостей — Игорь Харатин и Эммануэль Деннис.

«Шахтёр» (75 очков) гарантировал себе первое место. Идущее вторым киевское «Динамо» отстаёт на 17 баллов при одной игре в запасе. «Заря» (42 балла) находится на третьей строчке в таблице.

«Шахтёр» стал чемпионом Украины в 10-й раз, на счету «Динамо» 15 побед в турнире.

Шахтер Д
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