«Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины

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Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 3:2.

У хозяев отличились Факундо Феррейра, Исмаили и Иван Ордец, у гостей — Игорь Харатин и Эммануэль Деннис.

«Шахтёр» (75 очков) гарантировал себе первое место. Идущее вторым киевское «Динамо» отстаёт на 17 баллов при одной игре в запасе. «Заря» (42 балла) находится на третьей строчке в таблице.

«Шахтёр» стал чемпионом Украины в 10-й раз, на счету «Динамо» 15 побед в турнире.